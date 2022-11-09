【我是現場】陳健安被爆愛美甲　聯乘The Hertz開騷Jer捧場

▲ 陳健安聯乘The Hertz開騷。

本地音樂會系列《我是現場》第六擊的陳健安 & The Hertz於昨晚於旺角麥花臣場館舉行頭場演出，吸引了Jer@MIRROR、Van@Nowhere Boys、謝芊彤、填詞人Oscar等前來欣賞演出，現場氣氛熾熱。

安仔與The Hertz主音Herman唱到興起更一度衝落台繞場一周，為音樂會掀起高潮，炮製最Hyper的Live Moment。

安仔與The Hertz老友鬼鬼，甫上台已經玩得十分投入，不時攬頭攬頭，他們亦與台下打成一片，合唱《末日快車》時，觀眾情緒高漲，狂跳狂嗌又狂熱地高歌。

玩得興起的安仔，更跳到服裝走位，台下觀眾紛紛大叫他要執返靚仔，場面搞笑。

▲ 大合照。

在自彈自唱《廢學》之前，安仔發現手上戴滿戒指彈不到結他，在除戒指時，Herman忽然大爆開Show前安仔為他美甲並自稱是專業美甲師，名字叫「On Gel」，更說安仔在化妝時還不忘叫他用風扇吹乾指甲。

安仔笑說：「如果有長鏡頭，可以Zoom嚟影我哋啲手指，上網Tag返我哋。」全晚高潮位，必數《上車咒》一曲，安仔與Herman突然跳落台繞場一周，引來觀眾High爆尖叫，零距離的交流也讓大家重拾Live Show給予的驚喜時刻。

▲ 打成一片。

今次音樂會以迷失作主題，串連起彼此的歌曲之餘，也希望給樂迷傳遞在炮製這次音樂會時的啟發，安仔說：「構思歌單時，討論咗好多關於迷失，最後有個結論：我哋成日好多嘢想搵答案，但呢個世代好似連問問題都唔識，又或者慢慢成長後，就唔敢發問，變咗最叻發問的係小朋友。希望大家睇完Show，可以回想返自己小朋友狀態，諗唔起唔緊要，可以去感受同多啲小朋友去接觸，喺佢哋身上找回一些智慧。」

他們又多謝家人前來觀賞音樂會，而Herman爸爸也是唱歌的，當安仔問Herman表演如何，Herman爸即站起來說「合格」，Herman即發出會心微笑，但不忘搞笑：「呢啲Asian Dad（亞洲父親），唔會讚，大家湊仔生仔唔可以咁！」

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