【珍寶海鮮舫】指珍寶太白兩舫公司違約遭索償　香港仔飲食企業有限公司發聲明

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已沉沒於西沙群島一帶的珍寶海鮮舫，其「姊妹船」太白海鮮舫早前獲批閒置船隻允許書，外界關注會否有「白武士」接手經營。有船廠周一（7日）入稟高等法院，指今年5月與珍寶海鮮舫及太白海鮮舫的持有者簽約，打算以港幣4元購入4艘船，惟對方收到定金後，珍寶海鮮舫就入水沉沒，協議沒有下文。船廠要求持有者交出船隻，並賠償480萬元的處理費用。

原告為建輝船廠有限公司，兩被告分別為持有太白海鮮舫3艘船隻的太白海鮮舫有限公司，以及持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。詳情即看【下一頁】

香港仔飲食企業有限公司今日（9日）發出聲明，指強烈否認有違反與建輝船廠所訂立合約內之義務，無論是否如建輝船廠所指稱般，與建輝船廠的合約協議經已終止，強調其已按協議正確行使其合約下的合法權利，將在法律訴訟中積極抗辯， 並保留就公司或其關聯公司可能遭受的任何損失、以及建輝船廠違反合約協議的行為向建輝船廠提出索賠的權利。

該公司又稱，由於正進行法律訴訟，現階段無法披露此案的任何細節。 自與建輝船廠的合約終止後，公司很高興已成功以實際上象徵式的代價將營運太白海鮮舫的所有相關船隻之實體轉讓予一位表明有意在香港仔重開太白海鮮舫的運營者，以承傳香港的其中一個最具標誌性景點。

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責任編輯：余思嵐

