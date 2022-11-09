【怪獸家長】迫兒子學游泳將來兼職教練賺外快　無知港媽︰好輕鬆只需指點孩子

▲ 一名媽媽迫兒子去學游泳，希望他學會一技之長，將來可以兼職做游泳教練賺「輕鬆外快」。

餐廳走來兩對母子，男孩們大概是小學五六年級。母親們談起每周的游泳訓練，以及下月舉行的游泳比賽。其中一個母親不時逗兒子說話，都是關於游泳的話題：「聽教練說，你近來的速度慢了。怎能參加比賽呢？」兒子一邊跟朋友打遊戲機，一邊漫不經心地說：「我下星期測驗，哪有心情在游泳班拼命？比賽時再算吧！」母親卻不放過他：「我付錢讓你上游泳班，你知道你很幸運嗎？我連基本游泳也不會，不知多羨慕你呢！」兒子放下手機，對母親說：「其實，我真的很討厭游泳。不如我把學游泳的位子讓給你，好嗎？」他的語氣頗為誠懇，並不像在嘲諷。

母親顯然沒有聽進心裏，自顧自地說：「你記得我說過學游泳有甚麼用嗎？將來你讀大學，就可以兼職做游泳教練賺外快了。」兩個孩子怪叫：「懂得游泳，不等於可以做教練啊！」

那位母親不予理會，繼續絮絮叨叨地描述學游泳的好處：「下班假日可以兼職做教練；失業的話隨時可以做教練；學得一技之長對生活有保障；工作很輕鬆，只需指點孩子游，自己不用出力；上班時間有彈性，可以輕易兼顧學業和正職等。」

我幾乎也要怪叫了。三十年前當我母親讓我學鋼琴時，也曾這樣說過：「你學好鋼琴，考得文憑，將來可以兼職教琴，收入高，又輕鬆，又不用交稅，一舉數得！」我相信那個年代的許多母親都有這個「學琴／學運動是為了回本」的不切實際想法。因為她們不曉得老師和教練們可以專業到甚麼程度，也不理解教導兒童（尤其是這一代的兒童）是多麼的費心費力，於是便以為「學了琴」就等於「會教琴」。

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先別說學費支出。單是談談漫長而艱辛的學琴過程，每次考試前要忍受半年重複訓練，既沉悶又充滿挫折；還有家長的配合與接送、教師的忍耐和鼓勵、影響了學業和其他活動的機會成本等；這一切，又豈是教琴賺得的金錢可以衡量呢？

想不到三十年前已算過時的想法，到今天依然聽到，真是嚇了我一跳。付出了無數時間心血，只為了所謂的「輕鬆賺外快」，值得嗎？假若讓孩子學琴學游泳不是為了賺錢，那又該是為了甚麼呢？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「學游泳的原因」

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