【過時‧過節】 呂爵安唱電影主題曲MV化身鋼琴王子　 Edan： 大家聽完都會有共鳴

由新晉導演曾慶宏執導，毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林（Angela）及梁祖堯等主演的家庭題材新片《過時‧過節》，將於11月24日上映，本週末起推出口碑優先場。

電影主題曲《攀上天梯的螞蟻》昨晚正式發佈，歌曲由蔡德才作曲及監製，袁兩半作詞及Edan主唱。

Edan處三個不同時空

《攀上天梯的螞蟻》官方MV昨晚在Edan YouTube Channel上首播，上架不足12小時即登上YouTube熱門影片第8位，而MV更由導演曾慶宏親自操刀。

當中Edan以多個造型參與演出，分別在3個不同時空中摸索與屋企人的相處之道，更以難得一見的鋼琴王子造型示人，絕對是導演在演出上又一次給予Edan的挑戰。

Edan信任導演

MV拍攝當日，一向老友鬼鬼導演曾慶宏與Edan表現輕鬆，原來二人事前為每個鏡頭已經作充分溝通，Edan拍攝時都全神貫注進入導演所需的狀態。

這個MV對新導演曾慶宏尤其意義重大：「今次拍呢個MV好特別，因為自己嘅戲，又係我哋嘅電影主題曲，其實今次都相當難拍，大家細心啲睇，其實有三個時空，呢個人又係Edan、又係Edan嘅分身、又係阿陽，幾個人物諗緊嘅其實都係一致嘅，希望令到觀眾對電影有更多想像力，Edan亦好信任呢件事。好開心搵嚟一個110年嘅古琴，好配合電影嘅氣質。」

而MV中由頭帶到尾的Edan表示只帶着一份信任來拍攝：「我喺電影入面飾演導演本人，因為電影係改編自導演Eric屋企嘅故事，尤其知道咗MV係由Eric親自操刀就更加放心，因為佢拍嘅一定係最準確，所以我完全信任同投入。」

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Edan：相信大家聽完都會有共鳴

被問到是否要重新進入片中「阿陽」這角色，Edan坦言：「呢首歌就係阿陽嘅心聲，亦都係代表全家人嘅心底話，我睇詞同唱嘅時候都會見到好多家庭嘅問題喺入面，相信大家聽完都會有共鳴，好似第一句『傾偈 一秒鐘都激到暴斃』，你對住屋企人傾計，有可能一句已經覺得好嬲同好煩。」

他續指：「我喺演釋嘅時候都投入返阿陽呢個角色嘅情緒去唱，同埋我好鍾意首歌用咗「螞蟻」去做比喻，不過點解就要留返大家入戲院感受！」

而身旁的導演曾慶宏則補充：「MV中呈現嘅VR眼鏡同屋企人溝通係好重要嘅物件，希望大家睇電影之前可以記住呢個元素，可以了解到呢個仔點解需要用到副VR眼鏡先可以表達到自己嘅真實感受。」

▲ Edan、導演曾慶宏（發相）

首唱個人電影主題曲

參與《過時·過節》，Edan除了與導演曾慶宏結緣，也因為獻唱主題曲，遇上兩位音樂人前輩，Edan指：「呢首歌係蔡德才先生作歌同監製，我哋今次第一次合作，而我覺得呢首慢歌同其他歌好唔同，有一種完全唔一樣嘅感覺。其實都唔容易唱，都錄咗三次，不過我好Enjoy成個過程，同埋睇完試片，更加覺得首歌同電影係好配合。」

而導演曾慶宏則透露觀眾亦有機會在欣賞電影時，再次聽到這首歌曲，他指：「呢首主題曲會喺電影入面一個好重要嘅位置出現。我好想Edan唱一來係想佢用阿仔嘅角度，二來都係唱出全家人嘅心情，帶出全家人喺溝通上面對嘅困難，然後了解到點解呢家人會面對戲入面呢件事。」

他續說：「特別多謝填詞人袁兩半先生睇完電影，再為我哋寫咗呢首詞，大家會發掘到每一句都係埋藏住電影入面嘅蛛絲馬跡，可以濃縮喺幾分鐘入面再提鍊成部電影嘅人同事，係前輩嘅功力！」

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期待首映禮

對於下星期能夠在首映禮的大銀幕欣賞到自己演出，Edan倍感期待：「呢個角色比大家嘅感覺會同之前好唔同，不過我覺得演員就係要展現自己唔同嘅面向，阿陽某啲面向其實同Edan都係一樣，只係好少會將呢一面放喺大家面前，的而且確有難度，因為起初唔知應該點做，所以事前做咗好多功夫，導演、毛姐同兩位監製幫咗我好多，雖然係好難，不過完成咗呢個挑戰係好有滿足感。」

而導演曾慶宏則大爆，其實事前也擔心一向陽光的Edan在演出上會感吃力：「喜劇演員其實都可以係悲劇人物，佢能夠令人笑，可能係因為佢喺生活中觀察到一啲荒謬嘅事，所以我哋透過溝通，能夠勾返起Edan呢啲心入面嘅感受，去放喺角色入面。我同Edan兩個新人係一齊克服呢啲困難，無論係演繹上、咬字上、一齊不停複習，經過努力去呈現而家大家見到嘅效果。」

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