【企圖謀殺】稱被誣捏偷煙菜刀斬室友　無業男認企圖謀殺候判 

▲ 無業男認企圖謀殺候判。(資料圖片)

46歲無業男聲稱被同居6旬漢誣捏偷取香煙，認為被對方陷害，乘對方午睡時以菜刀斬向其頭部2至3下，6旬漢驚醒後逃出單位。無業男則報警承認斬人，警誡下稱意圖殺死對方，事主送院後須縫16針。涉案無業男今（9日）於高院承認企圖謀殺罪，法官先索取精神科報告，押後至11月23日判刑。

被告周偉雄（46歲），報稱無業，承認1項企圖謀殺罪，控罪指他於2021年5月16日，在粉嶺聯安街寶昌大廈1單位內企圖謀殺石明。

代表律師表示，不反對法官參考事主之創傷報告，並指事主就事發經過已失去記憶，除此身體並沒有嚴重受傷，屬不幸中之大幸。法官先索取兩份精神科報告，以決定是否適合判處醫院令。

案情指，被告原居於社署資助的殘疾人士院舍，其後被告投訴環境不舒服及嘈吵，遂被安排於案發單位居住，單位內另有林姓男室友。事主石明亦原為院舍宿友，其後為無家者，經林協助下被安排同住案發單位，事主與被告互不相識。

案發日下午，事主於單位內睡覺，被告突然從廚房取出切肉刀斬向事主頭部兩至三下，事主驚醒後逃出單位，被告則自行報警及承認斬人。

事主事後送院，並須縫16針。被告於警誡下不少於4次稱意圖殺死事主，他認為遭事主誣捏偷取香煙，認為被對方陷害，故待林離開單位後，用菜刀斬事主頭部。被告提堂時，精神科報告指被告情緒穩定，適宜答辯。

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記者：林育慧