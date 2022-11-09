張敬軒與譚仔女團拍廣告　軒公為擔正喜劇電影熱身：希望活學活用

▲ 張敬軒早前為譚仔拍攝宣傳片。

連鎖米線食店推出全新會員計劃及手機應用程式，更特意邀來張敬軒（軒公）與譚仔女聲合唱團組成的「勿演女笙」以及正式出道的三哥姐姐「SamGirls」載歌載舞拍攝宣傳片。

在宣傳片中，軒公飾演女團製作人，於女團秘密基地裡自信滿滿地受訪，其實一籌莫展，對於造型及風格等均未有定案。

▲ 軒公跟譚仔女團一起拍廣告。

早餐界KOL

此時，兩碗米線幻化成靈感女神：黃色碗譚仔米線的蒸氣迎來「勿演女笙」，四位譚仔姐姐戴上可愛的冬菇頭飾，配以輕快舞步娓娓唱出歌曲，又甜甜地派心及飛吻，而黑色碗的三哥米線則綻放出「SamGirls」的光芒，冷艷又火辣地以K-pop電音唱出歌，令軒公大叫「hot！」。

軒公一直被網友形容為「被歌唱事業耽誤了的喜劇演員」，在擔正演出喜劇電影《超神經械劫案》前，喜逢這次宣傳片的拍攝機會，他感到很高興：「是一場很好的熱身，平常我多以冷面笑匠的形象示人。這次遇上一眾表情豐富的譚仔姐姐及三哥姐姐，一起練習七情上面，希望可以活學活用，好好應用這番顏藝在電影拍攝上。」

同時，作為「早餐界KOL」的他，最期待是分享這條片給他家中的「遮遮」收看：「上次她精心炮製的『有聲的三文治』技驚四座，希望她從宣傳片中了解到世上也有『有聲的米線』，好好鑽研，再創高峰。」

除了軒公，兩個女團的表現也相當亮麗。「勿演女笙」由早已出道並有派台作品的「譚仔女團」隊長玲玲姐同副隊長彩燕姐領軍，演出保持一貫的高水準。

▲ 軒仔大啖吃墨丸。

初試啼聲

玲玲姐相當自信：「我們『勿演女笙』都像譚仔的『勿演』一般充滿彈性，可塑性高，年頭與MC $oHo & KidNey型格rap出《夢想成真2022》後，今次以甜美清新的吸睛造型comeback，希望為大家帶來新鮮感。」

彩燕姐則表示這次與三哥姐姐一同合作意義重大：「擦出了不少火花！我最喜歡『鐘意米線，點會有界線』這歌詞，大家都是姊妹！拍攝休息時更一起dance battle，希望快點迎來下次的演出！」

至於「SamGirls」雖然是初試啼聲，但隊長秋樺姐大有來頭：她於「第一屆三哥砂砂小姐選美大賽」披荊斬棘、乘風破浪，獲廣大網民一人一票選出，光榮登上冠軍寶座！

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