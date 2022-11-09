【美酒佳餚】港罕見高質音響酒吧半價售蝦籽威士忌　中西融合餐廳甜酒配即包即蒸小籠包

▲ 港罕見高質音響酒吧半價售蝦籽威士忌。（曾耀輝攝）

近日本港多項防疫措施鬆綁，大型活動陸續復辦，當中現正舉行的美酒佳餚巡禮，雲集逾370間餐廳及酒吧，推出優惠創意雞尾酒及酒類套餐，有酒吧內設全球限量3部的高質音響，以本地蝦籽及濃縮咖啡等特調威士忌，亦有西餐廳以具中西特色的雞尾酒作招徠。

相關負責人指，解除食肆營業時間限制及本地舉行國際盛事，有助鼓勵市民外出用膳，冀繼續參加大型優惠活動開拓知名度，為通關做好準備。

美酒佳餚巡禮即日起到11月底舉行，逾210間餐廳及酒吧推動本地風味全新自創的雞尾酒，部分提供小食選購，劃一以優惠價100元發售；另有近160間可享多角度海景的餐廳，推出150元的美酒佳餚組合菜單。為邀請市民參與，旅遊發展局送出5萬張電子優惠券，首批2.5萬張於月初派發完畢，但市民仍可在11月17日上午10時起，在官網搶奪餘下的優惠券。

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今年6月開幕的「湊男人」CNY酒吧是其中一間參與食肆，創辦人熱愛音樂與品酒，眼見本地絕少以播放優質音樂為賣點的酒吧，因此投資最少七位數開店。店內設有多部美國高級音響品牌McIutosh的唱盤及擴大機，更內置以翻新知名音響聞名的日本達人KENRICK SOUND的10周年特別版喇叭，全球只有3對；場地袖珍，同時最多只可容納20多名客人，希望為客人營造輕鬆的環境享受美酒及音樂。

酒吧自調10款雞尾酒，並以歌曲名命名，其中一款名為「Wake Up」是參與美酒佳餚巡禮的飲品，原價160元加一，現近乎半價即可享用。創作靈感來自《Rage Against the Machine》的同名歌曲，雞尾酒內有牛肉乾浸泡野火雞的黑麥威士忌，加入咖啡甜酒、濃縮咖啡、日本黑糖漿，再配以本地蝦籽，鮮明的咸香加咖啡的苦澀，更能和這首搖滾音樂相呼應；味道像意大利芝士蛋糕般，女士亦容易入口。

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另一間主打中西融合菜的餐廳「Madame Fù Grand Café Chinois 」，是次均有出售「創意雞尾酒」及組合菜單，其中「桂花馬丁尼」雞尾酒基調有中國白酒及杞子桂花清酒，並加入經叉燒麥芽糖調製的威末酒，減低酒精的濃烈味道更易於入口。組合菜單則有加入了黑松露及鵝肝的招牌小籠包，配以一杯甜葡萄酒，與小籠包的咸香味互相中和。

CNY酒吧創辦人之一楊恒傑表示，自當局解除食肆營業時間限制等防疫措施，以及國際七人欖球賽復辦，市民外出用膳氣氛高漲，「好耐無見到中環有咁多人食宵夜」，有望入境檢疫政策解除後，酒吧透過自身特色，吸引熱愛音樂的旅客訪港。Madame Fù總經理Raul則期望，參加旅發局等大型活動開拓知名度，提升2成生意額，追平疫情情前的水平。

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記者：陳麗娜