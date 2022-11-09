【改善睡眠】睡姿會影響性功能　醫生：最佳睡姿是「它」

睡眠與性功能障礙息息相關。台彎泌尿科醫生程威銘近日在YouTube上發布影片，稱許多性功能障礙的患者，均是因睡眠品質不佳造成，故此睡姿非常重要，他個人最推薦男性一種睡姿，除可讓生殖器有足夠的勃起空間，同時也比較不容易發生「仰睡」時容易出現的睡眠呼吸中止症、胃食道逆流等症狀，影響睡眠品質。

程威銘醫生日前在YouTube上發布新影片，稱其在門診遇到很多性功能障礙的患者，經查，發現很多是起因於睡眠障礙。要改善睡眠品質，他建議可從睡姿開始調整，他舉出一般的常見睡姿包括仰睡、側睡和趴睡，其中趴睡最不好，除了會對頸部造成壓力，還會在男性夜晚出現勃起狀況時壓迫生殖器。

程威銘繼稱，仰睡稍微好一點，但不適合易打呼人，因打呼會導致交感神經過度旺盛，甚至可能出現缺氧狀況，而且喜歡仰睡的人，下背部的壓力也會比較大，所以建議可以在膝蓋下面墊一顆枕頭來降低壓力。

程威銘推薦對男性健康最好的睡姿就是側睡，一方面可讓生殖器在夜間有足夠的空間勃起，二來側睡也不會對呼吸道產生壓力，降低睡眠呼吸中止症，以及胃食道逆流發生的機率，提升睡眠品質。

程威銘還提醒，睡前最好不要玩手機或打電動，讓大腦放空比較好入睡。最後晚餐也別吃太飽，否則可能會引起胃食道逆流，或是讓晚上醒來上廁所的機率增加。上述提到的幾個關鍵因素，不只會影響睡眠，也可能連帶影響性功能。

責任編輯：羅嘉欣