【M+博物館】日本波點女王草間彌生展必看3組全新作品　逾200件展品周六揭幕【內附連結】

▲ 日本經典藝術家、波點女王草間彌生的展覽「草間彌生：一九四五年至今」於11月12日在西九M+揭幕。（M+網頁圖片）

為慶祝M+博物館開幕一周年，11月的特備展覽由日本經典藝術家、波點女王草間彌生揭開序幕，名為「草間彌生：一九四五年至今」的大型展覽將於本周六（11月12日）揭幕，展期至2023年5月14日。

生於1929年的草間彌生為當代藝術史上舉足輕重、影響深遠的亞洲藝術家。她素以豐富多產的創作而著名，作品涵蓋繪畫、雕塑、行為展演、流動影像和大型裝置。她原本學習傳統日本畫，1957年移居美國，很快就以別樹一幟的藝術語言，在美國和歐洲前衛藝術界打響名堂。1973年她返回日本，之後一直創作不輟，但因罹患精神病，自願入住東京新宿晴和病院至今。

今次的「草間彌生：一九四五年至今」展覽，是她在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，展出逾200件展品，涵蓋繪畫、素描、雕塑、裝置及檔案資料等各種媒材。

是次回顧展按時序及主題出發，由第二次世界大戰尾聲創作的繪畫至其最近期的沉浸式作品，圍繞「無限」、「積累」、「全面連結」、「生物宇宙」、「死亡」和「生命的力量」6個主題，全面呈現草間彌生藝術生涯的各個發展階段。

3組全新作品

除了追溯草間彌生的藝術軌跡，展覽亦帶來3組她的全新作品：

１.M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》（2022）色彩絢麗，立體地詮釋草間的經典主題「無限的網」。

▲ 展覽也有展出草間彌生從1950-2020間的自畫像。圖為《肖像》2015年作品（圖片：Ｍ+提供）

２.《圓點執念──渴望天堂的愛》（2022）是極具規模的沉浸式環境，在標誌性的鏡面空間注入圓點和懸浮氣球元素，塑造出仿如萬花筒世界的感官體驗。

３.在地下大堂，公眾則可以欣賞到兩件名為《南瓜》（2022）的大型雕塑。

此外，展覽亦設計了不少歡迎一家大小參與的藝術工作坊，如草間彌生的奇境感官派對、草間彌生的宇宙肖像、草間彌生的幻想遊樂園、草間彌生的風格紋身等等，詳情可瀏覽Ｍ+網站預約。

今次「草間彌生：一九四五年至今」展覽，滙豐是首席贊助，同時獲香港電訊主要贊助，而支持贊助包括Louis Vuitton、信和集團和The Macallan，以及國泰航空協力支持。

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「草間彌生：一九四五年至今」展覽

日期：11月12日至2023年5月14日

票價：$240（正價）、$150（特惠），只於網上發售。

記者：何小雲