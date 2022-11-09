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【測考壓力】小一女兒嫌題目太長靠估考試58分 爸爸哭笑不得：要珍藏份卷

育兒經 16:22 2022/11/09

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爸爸說要珍藏女兒的試卷。

父母著緊孩子的學習及成績見慣不怪，最近有一名爸爸因不滿小一女兒的考試分數，上網發文詢問如何改善這個情況。該名爸爸表示，最近派發第一次段考的考試卷，但分數只有58分而令他感到十分憂慮，繼而想請教他人教導小孩讀書的方法。該帖吸引不少家長分享自身經歷，有超過800個留言。

該名父親認為，小一的考試內容簡單，拿高分應不是問題，當收到58分的成績試卷時感到吃驚，

小一年級就考這個分數會不會太早了?

甚至用「驚嚇」來形容自己的心情。他續說，考卷的題目都是生活應用題，實在不解為什麼只得這個分數，詢問下才發現原來是孩子沒耐性看題目，令他哭笑不得。

只因為字太多懶的看就隨便寫。

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他更表示嗎，這一張考卷太有紀念性，需要好好保留下來。並在文中貼上該考卷求教網友「請問小孩到底要怎麼教?」。這個問題引來海量的留言討論，普遍認為事主過於擔心。有網友樂觀表示這樣進步空間很大，「還好啦，我兒子一年級還有考個位數，現在三年級平均80了」;有一位擁有相同經歷的媽媽更安慰道，「我兒子一年級考過26分的數學，47分的國語，考不好的原因是，題目太長懶得讀，媽媽差點吐血，不過二年級漸入佳境了，這次都有90分以上！」。

也有網友指出讀書成績不是一切，「讀書是天份，真的不用強求，出社會後有出息最重要」;更有過來人表示自己小學的成績更差，但最後都事業有成，「還好吧，我國小一二年級沒有考超過10分，我後來是國立碩士畢業，現在在科技公司當主管」;所以，有網友認為小孩子只是需要一個適當的方法去啟蒙，「可以考慮送啟智班，那裡有很多跟他一樣的」。

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責任編輯︰王明芳

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