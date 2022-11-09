【司法覆核】質疑紀律聆訊安排偏頗檢控主任申覆核　法官押後周五判決

▲ 質疑紀律聆訊安排偏頗檢控主任申覆核，法官押後周五判決。（資料圖片）

正被停職的律政司時任檢控主任，於2019年曾向時任律政司司長鄭若驊發電郵投訴警方，其後須面對紀律聆訊，惟質疑控方及研訊委員會法律顧問的兩名外聘大律師屬同一大律師事務所，或構成偏頗，惟委員會主席續研訊，檢控主任申覆核撤銷決定，高院今（9日）展開研訊。公務員事務局一方指申請人沒有合理勝算，法官聽取雙方陳詞後，押後本周五（11日）頒布書面判決。



申請人黃華芬，時任律政司高級二等檢控主任﹐現正被停職；答辯人公務員事務局局長。

申請人早前於入稟狀指正被停職，於紀律聆訊中，外聘大律師何子青及關有禮分別擔任控方及研訊委員會法律顧問。申請人及後發現兩名大律師來自同一大律師事務所，遂於研訊委員會中提出，質疑或存在明顯偏頗情況，兩名大律師於聆訊開始時沒有申報關係，惟研訊委員會主席最終認為沒有明顯偏頗情況，聆訊繼續進行。

申請人今沒有代表律師，基於已呈交書面陳詞，故未有陳詞補充。答辯人一方則指，本申請並沒有合理勝算，法庭應拒絕受理。答辯人指，大律師於研訊委員會中並非作最終決定，即使兩名大律師均來自同一律師事務所，亦不構成偏頗或衝突，質疑是申請人混淆。法官聽取雙方陳詞後，押後至本周五（11日）頒布書面判決。

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記者：林育慧