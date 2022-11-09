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【癌症殺手】從小愛吃1類食物　醫生警告：成年後患鼻咽癌風險高7倍

醫生診症室 14:59 2022/11/09

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鼻咽癌在亞洲極常見,台大醫院副院長暨台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人曾提醒，若從小愛吃一種食物，成年後罹患鼻咽癌的機率，比起一般人增加7倍。

據《健康2.0》報導，婁培人指出，鼻咽癌主要成因有三：

  • 基因遺傳
  • EB病毒感染
  • 醃漬食物

婁培人表示，若越小開始吃醃漬食物，比如剛斷奶在吃副食品時，食用大量醃漬食物如醬菜、泡菜、菜脯、榨菜、醃蘿蔔或是鹹魚等經過發酵的東西，得到鼻咽癌的風險大增7倍。

影片推介：

婁培人解釋，該類食物中含有大量致癌物質亞硝酸鹽，若是本身基因有弱點、無法對抗EB病毒感染又在年幼時食用非常多醃漬食物，得到鼻咽癌機率會較一般人高。但並不代表這些食物不能吃。研究發現，成年後再食用上述食物，得到鼻咽癌的風險就不會那麼高。

另因位置關係，鼻咽癌早期不易診斷，症狀也不具特異性，多數病人確診時已是第3、4期。本港的鼻咽癌患者以男性為主，鼻咽癌細胞形成的主因為皮膚與器官組織之間的細胞異常地增生，而這種癌細胞可通過血液或淋巴循環系統轉移擴散，且由於鼻咽的位置較隱蔽，故一般較難發現且死亡率高。

若符合以下條件或症狀，需盡快預約專科醫生作進一步檢查。

鼻咽癌症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 癌症 鼻咽癌

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