【港區國安法】47人初選案17人擬否認控罪　明年1月底開審料審90天

▲ 被告之一劉偉聰今沒有律師代表。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中17人早前於交付程序中表明不認罪，今（9日）移師西九龍裁判法院進行案件管理聆訊。控方交代審訊將由副刑事檢控專員周天行及萬德豪領導檢控團隊，案件排期於2023年1月30日開審，料審訊90天。法官陳慶偉指示控方須於12月向法庭呈交開案陳詞及承認事實。

繼早前30名擬認罪被告完成案件管理聆訊後，17名擬不認罪被告昨（8日）起進行案件管理聆訊。

控方由律政司高級檢控官羅天瑋代表，除劉偉聰及吳政亨自行代表外，其餘被告均由律師代表。本案由《國安法》3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。

法官昨批評控方仍未定出主控人選，亦未提交開案陳詞和承認事實草稿並不理想，羅天瑋今交代將由副刑事檢控專員周天行及萬德豪領導檢控團隊，

法官陳慶偉指示控方須於12月30日前，向法庭呈交開案陳詞及承認事實，並定於2023年1月17日於高等法院進行預審，當天將分批處理被告的聆訊。

羅指已收到辯方的更新證人名單，預計辯方案情需時35天。控方昨指，預計於36天內傳召51名控方證人，當中5名或可以書面證詞處理。本案亦涉及3名被告的警誡供詞，以及100條涉案片段，預計共播放43小時。

本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，至於早前在交付程序表示不認罪的伍健偉，早前透過律師向法庭表示將會認罪，即案件現有30人認罪，其餘17人則不認罪。不認罪的被告依次為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信及余慧明。

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記者：陳曉欣