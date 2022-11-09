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【東九龍捷運】議員建議捷運連接藍田油塘　政府分析2因素將成阻礙

社會 15:11 2022/11/09

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（資料圖片）

政府早前透露擬用高架無軌捷運系統，代替過去規劃的東九龍線，有立法會議員關注，有關接駁系統能否延伸至藍田站或油塘站？運輸及物流局局長林世雄今日透過畫面回覆。

林世雄指，捷運系統擬議走線為經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站。至於議員關注能否連接藍田站或油塘站，他指出，由於寶達至藍田和油塘一帶之間的地勢起伏且高低差距大，捷運系統較難由地勢較高的寶達邨伸延至地勢較低的藍田及油塘一帶。

另外，若將捷運系統伸延至藍田和油塘一帶，將需要途經將軍澳道、觀塘繞道高架橋及鯉魚門道等主要道路，可建高架道及車站的空間有限，技術可行性較低。

捷運系統現時正由艾奕康有限公司（AECOM）進行技術可行性研究，政府預計於明年上半年完成有關技術可行性研究，並公布項目的未來路向，包括初步時間表及推展詳情，例如採購安排。

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責任編輯：陳梓蔚

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