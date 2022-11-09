【IKEA回憶】IKEA沙田分店迎來開幕25周年　即睇25件有共鳴的事

▲ (ikea fb)

不少香港人都喜歡行IKEA 宜家家居，除了是情侶的拍拖聖地，IKEA宜家家居更有餐廳、波波池，令不少家長都喜歡帶小朋友去IKEA 宜家家居行街。IKEA沙田分店今年迎來開幕25周年，在社交平台發文分享「那些年我在IKEA沙田分店做過的事」，指留言「你喺沙田IKEA做過最深刻嘅事」可獲沙田柚雪糕券一張，而今日公布了25名得獎者。

IKEA在社交平台分享網友「那些年我在IKEA沙田分店做過的事」留言。

攝朋友啲相入display相架入面

揾廁所揾到就瀨

同朋友挑戰下由入口號跑到出口要幾耐

同女友一齊揀新居傢俬，幾年後再喺沙田IKEA鋪頭內分手

有個朋友消失咗，搵職員叫咪call返佢出黎

喺沙田IKEA波波池度玩

喺出口入去艾食站，四大爆谷入戲院食

由開鋪坐到收鋪，坐到職員問我可唔可以收鋪

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責任編輯：余思嵐