【腦膜炎雙球菌】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10%　爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？

▲ 有爸媽擔心咀嘴BB會傳染了腦膜炎雙球菌，令BB有腦膜炎。

有些新手爸媽很緊張，擔心自己會將一些細菌、病毒傳給小朋友，就忍痛避免去親吻初生BB，究竟有否必要？的確就像「腦膜炎雙球菌」，有4%至35%的健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌，父母有機會感染到小朋友。不過，爸媽不用過分擔憂，TOPick找來醫生講解「腦膜炎雙球菌」，讓大家了解更多。

一聽到「腦膜炎」，家長很擔心小朋友有腦膜炎燒壞腦，腦膜炎顧名思義腦膜出現炎症，腦膜炎一般由細菌或病毒引致，病毒性腦膜炎大多數經治療後會情況轉良好，而細菌性腦膜炎則有較高的死亡率。在細菌性腦膜炎之中，常見的病原包括「腦膜炎雙球菌」，腦膜炎雙球菌是「流行性腦膜炎」的致病細菌，據悉流行性腦膜炎的死亡率約達10%。

4歲以下嬰幼童易被傳染

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生指出，腦膜炎雙球菌此細菌在咽喉鼻咽中很常見，4歲以下的嬰孩小童大機會被成人的帶菌者感染，大多是經父母親友的親密接觸。

吳國強醫生又指，有父母未必知道自己帶菌，因為有些人是無徵狀帶菌者，當免疫力低時，細菌或會經過黏膜入去血裡面，或「入腦」就成了腦膜炎，引起嚴重的病況。

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10至18歲同樣多感染

家長擔心嬰幼兒感染腦膜炎雙球菌之外，其實也要提防青少年，吳醫生指出嚴重感染有2個群組，一是4歲以下，因為幼兒免疫力差，另一很多帶菌者是小學、中學此階段的兒童，10歲至18歲的青少年群體是最多感染腦膜炎雙球菌。

雖然本港過往腦膜炎雙球菌嚴重感染個案不多，一年約10多至20宗，而近兩年差不多0宗，因為大家為防新冠肺炎，勤洗手、戴口罩去防疫，然而，吳國強醫生指出當大家防疫放鬆時，有機會所謂的「免疫債」會回來，很多人都不曾接觸過腦膜炎雙球菌，萬一接觸到，出現嚴重病症的機會會較高。最嚴重是細菌經黏膜入去血裡面，廣泛就是發炎，發高燒、皮膚出現一撻撻瘀血狀況，接著休克，跟著心臟衰竭死亡，是數小時之內發生，由正常至死亡24小時都不夠就發生。

後遺症會影響智力

流行性腦膜炎的病徵包括發高燒，吳醫生提醒家長要了解小兒發燒的原因，孩子發高燒第一件事不是食退燒藥，應是了解甚麼病引起發燒，食退燒藥以為沒事，實情繼續發炎就更麻煩。小朋友發高燒時，家長同時要觀察他們有否胃口、有否嘔吐、皮膚出現斑點和頭痛，如有以上徵狀，要馬上立刻去急症室找醫生。如嚴重者，腦膜炎令腦細胞壞死，智力或受影響、智力發展遲緩、手腳行動及聽覺出問題等後遺症，甚至死亡。

勿將兒童放入保護氣泡

有爸媽「斬腳趾避沙蟲」，選擇避免親密接觸去親吻孩子，吳醫生不認同此做法，他強調要訓練兒童一個正常的系統，方法不是放入一個保護氣泡網裡，而是讓小朋友接觸一個正常的細菌病毒環境，爸爸媽媽接觸小朋友可將好的細菌給孩子，正想的社交、正常的攬抱錫錫不應該完全去防止。加上，減低社交接觸會令到兒童的抑鬱、焦慮高3倍，吳醫生希望家長勿過分緊張，宜給小朋友正常地去玩、去活動，當有問題及早看醫生。

此外，小朋友要飲食均衡吸收足夠營養、有充足睡眠，保持環境及個人衛生，亦可接種相關預防疫苗。有關腦膜炎雙球菌疫苗，現時沒有列入常規的政府「香港兒童免疫接種計劃」，家長需自費安排子女接種。吳醫生鼓勵家長安排小朋友接種腦膜炎雙球菌疫苗，指出致病細菌腦膜炎雙球菌有很多不同的分支，現時最常見包括A、B、C、W和Y 5種。吳國強提及尤其過去幾年，沒有正常細菌、病毒去訓練小朋友，孩子宜及早注射相關疫苗以減低感染的機會，爸媽可跟醫生相量一下。

吳國強醫生補充，外國很多學校如寄宿學校，以及軍營等年青人聚集的地方，規定學生或青年必須接種腦膜炎雙球菌疫苗，以防在宿舍內出現爆發。

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記者︰顏紫燕