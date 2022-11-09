【塌樹意外】何文田巴富街塌樹毀4車　康文署已收兩索償申請

▲ （馬路的事（即時交通資訊台）fb圖片）

何文田巴富街馬路旁有一棵由康文署護養的樹木本年9月倒塌。發展局局長甯漢豪今日（9日）表示，涉事樹木由康樂及文化事務署護養，康文署會直接跟進塌樹引致車輛損毀的賠償申請，該署亦已就涉事的4輛車與4位車主取得聯絡，並已收到兩份索償申請，其中包括校巴車主提交的索償申請，正在按既定索償機制盡快處理賠償申請，但指個案涉及索償並有機會引致訴訟，康文署不便評論索償個案的細節。

立法會議員黎棟國會議上提出康文署就上述塌樹事件的調查結果及跟進工作質詢。甯漢豪指，部門每年在位處高人流車流地點巡查約100萬棵樹。在過去3年，發現有問題而需要移除的樹木每年約6,000至8,000棵，佔整體0.6%至0.8%。而巴富街樹木的覆檢中，檢查了34棵路旁樹木，其中3棵需要移除，甯指出，巴富街砍樹比率雖較每年全港平均比率為高，但因該處樹木數目少，因此其比率不適宜用作與全港整體情況比較。

她又稱，發展局於9月已成立專責小組，檢視現行的相關樹木管理指引，包括檢查樹木的方法（包括應用科技及儀器）、路旁種植樹木品種、樹木的地面和地下生長空間、土壤質量管理要求等，亦會檢視各部門巡查樹木後的跟進工作流程及執行力度，今年底會完成報告。

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責任編輯：余思嵐