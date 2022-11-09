【正義迴廊】上映13日累積票房破千萬　台前幕後密謀搞慶功齋賀佳績

▲ （左起）翁子光、何爵天、蘇玉華、周文健。

電影《正義迴廊》今日（11月9日）上映第13天，累積票房衝破1000萬！導演何爵天感謝觀眾們的支持，監製翁子光亦在社交網站撰千字文，指票房已超越他早年的佳作《踏血尋梅》，而台前幕後亦開始密謀，打算興行「慶功齋宴」賀佳績。

導演何爵天感謝廣大觀眾支持：「《正義迴廊》係我首部長片，得到監製翁子光嘅信任，咁多位實力派演員傾力演出，台前幕後一齊努力，真係非常非常感謝各位支持！ 作為一套三級電影，可以得到呢個成績，係非常難得，所以非常感謝各界觀眾嘅支持。嚟緊嘅日子會繼續同演員到各區戲院做分享，希望到時會見到大家！」

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早前，首次擔任監製的金像導演翁子光，在社交平台以千字文分享對《正義迴廊》累積千萬票房感受，經已超越翁導得獎作品《踏血尋梅》的總票房：「電影開畫票房廿幾萬，我倒抽一口涼氣，同自己講『三級片係咁㗎啦！』默默地要脅導演『喂大佬你搏命去謝下票，收得幾多得幾多，觀眾支持我哋都要感恩。』」

他然後再指：「到了第2周，電影票房上升，已經4天成為單日票房冠軍，剛過去的周末周日票房都超過了130萬，大佬呢個係荷里活大片的票房數字啊！我們靠口碑打了一場逆轉勝仗，周六晚我看了票房數字，默默坐在我家中的碌架床流下了眼淚，老懷安慰。」

對於票房破千萬，翁導表示：「不敢妄想2000萬或者更多，感恩很多喜歡這電影的觀眾，有啲甚至睇咗幾次，實在是很大的恩情！」

他表示能喚起大家愛看港片的熱情，與導演跟我一樣都好開心：「當然我也會繼續逼使導演繼續拉著演員一起謝票，在電影院親近一下各位觀眾，其實是我們比觀眾更加幸福。」

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同時，一眾主演獲悉喜訊後，亦紛紛回應分享喜悅。

楊偉倫：「一千萬當然好振奮！既然過到一千萬，目標要再放遠啲！但無論幾多萬都好，都要多謝每一位入場觀眾！希望之後會更多更多人入場支持！」

麥沛東：「多謝大家嘅肯定，希望大家繼續入戲院支持我哋，希望更多人可以見證到《正義迴廊》台前幕後整個製作團隊嘅努力成果。」

蘇玉華：「感動、感恩、感激！我愛每一位入場支持《正義迴廊》嘅觀眾，係你哋令我相信呢個世界真係有奇蹟嘅！」

周文健：「恭喜翁監製，何導，所有幕後人和演員有份參與《正義迴廊》這部好電影！謝謝大家肯預埋我玩！Cheers！」

林海峰：「正義迴響！」

葉蘊儀：「衝過千萬票房當然非常開心，期待更多嘅千萬來臨，香港好電影加油！最後多謝所有入場的朋友及大家的口碑推介。」

楊詩敏（蝦頭）：「好開心！ 好似攞咗『最佳整體演出獎』一樣！ 票房繼續上！」

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