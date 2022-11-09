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【消費優惠】港鐵商場周五起推聖誕限時購物優惠　每日最高賺$1,000回贈

社會 16:15 2022/11/09

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熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

以電子貨幣同日累積消費滿$2,000，即獲$200優惠券；同日累積消費滿$6,000，更額外獲得$800優惠券。（港鐵商場提供）

聖誕佳節臨近，港鐵公司旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「齊賞聖誕」獎賞回贈，MTR Mobile登記用戶於本周五（11日）至明年1月2日，於參與港鐵商場以電子貨幣同日累積消費滿$2,000，即獲$200優惠券；同日累積消費滿$6,000，更額外獲得HK$800優惠券，每人每日可獲最多合共$1,000電子優惠券。

同日累積電子消費 獎賞
$2,000

送HK$200港鐵商場電子優惠券：

HK$100港鐵商場時裝電子優惠券 x 1

HK$100港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券 x 1
$6,000

額外送 HK$800港鐵商場電子優惠券：

HK$100港鐵商場時裝電子優惠券x 2

HK$100港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券 x 2

HK$100港鐵商場鐘錶及首飾和電器及電訊電子優惠券 x1 

HK$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券 x 1

HK$100港鐵商場LOUDER電子優惠券 x 2
    點擊圖片放大
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聖誕限定香港品牌玩具展　4大聖誕場景探索玩具大世界

此外，港鐵公司旗下商場今年聖誕首度與「香港品牌玩具協會」合作舉辦「香港品牌玩具展」，展出一系列由協會會員出品的原創品牌玩具，以及迪士尼、彼思、Marvel、華納兄弟、派拉蒙環球的人氣玩具，還有一眾日本經典機械人和超人，為大人及小朋友打造可以盡情打卡玩樂的聖誕樂園。

4大港鐵商場包括PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城，將於11月下旬為玩具迷分別打造「夢‧玩‧車站」、「聖誕機械工場」、「聖誕遊樂園」及「正義英雄基地」4大玩具聖誕場景，更會展出極限量的珍藏玩具模型，讓大家進一步認識香港玩具業發展歷程，於聖誕佳節與心愛角色一同遊歷本地創作的玩具大世界。

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責任編輯：陳麗娜

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