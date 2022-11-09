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【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑

娛樂 16:30 2022/11/09

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韓劇《The Empire：法之帝國》於黃viu平台播放。

有「韓國喜劇女王」稱號的金宣兒，相隔三年再度回歸戲劇圈，與安在旭、李美淑合作Viu Original原創韓劇《The Empire：法之帝國》，還首次挑戰法律題材兼飾演檢察官的角色。

早前她接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪，笑言與安在旭相識超過20年竟是首度合作，還感激對方經常在片場開玩笑讓自己放鬆。

對於首次飾演檢察官「韓惠律」一角，金宣兒坦言事前下了不少苦功，最大挑戰就是要講出法律專有名詞：「這些詞語對我來說很陌生，無論怎樣讀也不順口，所以只能夠反覆地背誦。」她直言經此一役，能感受到法律界人士的偉大。

金宣兒首度挑戰做檢察官。

「韓惠律」在劇集初期遇到任何情況都沉着冷靜應對，隨著劇情出現接二連三的驚慌事件，多層次的演繹令金宣兒過足戲癮：「尤其是對仔仔強帛展現了悲傷、憤怒、激情等不同形式的母愛， 惠律無法控制自己的情緒，也使我感到不知所措。」

恨再演喜劇
提到劇中飾演「韓惠律」老公的安在旭，金宣兒笑言與對方認識超過20年，竟然今次才是第一次合作，令她既期待又緊張，「雖然觀眾看到劇中人物之間的對立面，但實際上我們合作的氣氛非常好，所以很難陷入各自的角色中，我們還經常出現無法忍笑的情況。」

《The Empire：法之帝國》讓人看到金宣兒一改戲路，不過她表示還希望給觀眾帶來歡笑：「突然想起有段長時間沒有拍過浪漫喜劇，這陣子都拍攝了黑暗題材的作品，所以也想給大家展現一下陽光燦爛的樣子！」

由金宣兒、安在旭、李美淑主演的Viu Original原創律政韓劇《The Empire：法之帝國》以法官為中心，講述在法律築起的銅牆鐵壁中，生活在金字塔頂端的法官貴族們過著權力和慾望交織的偽善生活，然而他們不為人知的秘密即將曝光，繼而陷入醜聞風暴的故事。劇集逢星期六、日晚在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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