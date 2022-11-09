【浪費警力】涉匿名信訛稱學校職員虐待學生　匡智會松嶺二校女教師准保釋明年再訊

▲ 被告唐逸敏獲准保釋候訊。(陳曉欣攝)

大埔匡智會松嶺二校1名前女教師被指匿名去信予學生家長，杜撰校內多名教職員涉虐待學童，警方接獲報案經初步調查未發現有證據證實匿名信的指控。該前女教師被控浪費警力和有犯罪意圖而取用電腦兩罪，今午（9日）於粉嶺裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至2023年2月1日再訊，待警方進一步調查，被告准保釋候訊。

被告唐逸敏（48歲，教師），被控各1項浪費警力和有犯罪意圖而取用電腦罪。控罪指，被告在2022年8月1日至11月7日在香港某處，明知而向X作出内容傾向於顯示已有人犯某罪行的虛報， 即寫信虛報有職員在匡智松嶺第二校虐待學生，因而導致警力的浪費；以及於2014年至2022年期間，在匡智松嶺村松嶺第二校有意圖犯罪，即從學校電腦系統獲得屬於學校的資料而取用電腦。據悉，X為學生家長。

被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至2023年2月1日再訊，待警方進一步調查，被告准以2,000元保釋候訊，其間不得離港或接觸控方證人，並須交出旅遊證件及每周到警署報到。

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記者：陳曉欣