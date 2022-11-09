【電動車】退役電池生產者責任制明年諮詢　謝展寰：現時每2架新車有1架是電動車

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現時油價高企，不耗油的電動車大為流行，根據政府統計，2019年時，電動私家車只佔新登記私家車的6.3%，但到2022年首三季，有關數字已升至45.5%。電動車增加，其退役電池的處理亦受關注，政府透露，將於明年就「電動車退役電池生產者責任計劃」進行諮詢。

本港電動車數量近年急升

環境及生態局局長謝展寰今日書面回覆立法會有關電動車的質詢時指，在政府各項政策推動下，電動私家車每年佔香港新登記私家車的比率於近年急升，由2019年的6.3% 、2020年的12.4%、 2021年的24.4%，上升至2022年首三季的45.5%，亦即已升至近每2輛新登記私家車就有一輛是電動車。

截至2022年9月底 ，香港電動私家車的數量約3.9萬輛 ，佔全港整體私家車數目的5.9%。如在未來數年 電動車數目增長仍保持現時比率，粗略估計，香港的電動私家車數目在2025年可達約8萬輛 。

電動車退役電池生產者責任計劃

隨電動車運行多年，車內電池需要替換，政府早在《香港電動車普及化路線圖（路線圖）》中，預告將實施「電動車退役電池生產者責任計劃」，最新公布有關計劃將於明年諮詢。

電動車退役電池屬於化學廢物，受相關條例管制。現時一般電動車都是由電動車供應商或指定維修工場負責維修保養，而相關維修保養費用屬個別供應商的商業決定。

現時法例下，電動車供應商或指定維修工場如產生廢電池，須向環保署登記為化學廢物產生者，適當包 裝、標籤並存放廢電池，以及聘用持牌化學廢物收集商收集廢電池和運送到持牌化學廢物處置設施作適當初步處理，如分類、放電、絕緣等。在獲取兩地政府許可後，再運往外地如南韓或日本當地政府認可處置設施循環再造。

謝展寰指，隨著電動車日益普及，電動車退役電池的數量亦會隨之增加。《路線圖》已訂下政策方向為電動車退役電池推行生產者責任計劃，以進一步確保電動車退役電池的妥善收集和處理。

局方正與業界及相關持份者，包括電動車供應商、電動車維修商、車主協會及電動車電池回收商等溝通，並將於明年就生產者責任計劃具體建議進行諮詢，以期盡快推行。

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記者：陳梓蔚