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【叱咤樂壇】約百歌迷通宵露營霸靚位　昂坪市集提供熱飲及休息室

娛樂 18:38 2022/11/09

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商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會將於明天（11月9日）再度於昂坪市集舉行，由於傳聞MIRROR大部分成員及一眾當紅歌手均會出席記者會，一眾粉絲已提前一晚到昂坪市集霸位為偶像造勢。

上年歌迷為見偶像，也是提前一天到昂坪市集通宵露宿捱凍霸位，昂坪360今年繼續提供為通宵等候的歌迷提供熱飲及休息室等貼心服務。

【叱咤樂壇】傳MIRROR全體亮相叱咤記招　Jeremy以3首歌強勢衝擊新人獎

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為歌迷提供支援

在今日中午起，已陸續有歌迷到昂坪市集霸位，當中更備帳幕，可說準備十足。在近黃昏時，有近百歌迷在市集集結。

有關方面表示，貼心為一早到達市集準備通宵守候的粉絲安排室內場地供休息及補給。

據悉，室內休息場地設有少量座位，亦提供熱水、暖包、暖燈及朝糧等物資，供粉絲們自由享用。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

對女粉絲最窩心就莫過於加派清潔姐姐整晚保持廁所乾淨衛生，昂坪360方面表示，希望歌迷可以舒舒服服地等待偶像。由於昂坪市集不時有流浪狗及牛隻走近，大會亦加派保安員通宵看守，以維持秩序及保護粉絲安全。

同時，昂坪360正舉行搭纜車抽叱咤頒獎禮門票活動，購買指定昂坪纜車門票有機會贏得叱咤頒獎禮門票兩張。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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