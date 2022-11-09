【長洲MMA】湯盈盈回應疑錢嘉樂街頭打架片　指出一個重點否認是老公

▲ 主角真係錢嘉樂?

近日網上流傳一條兩男子於長洲街頭因小事而互毆的影片，由於片中的紅衣男主角被指與武打影星錢嘉樂的相貌相似，影片因而被瘋傳。

不過有網民指紅衣男雖然屢度出招，但見他長期處於下風，被指與武打出身的錢嘉樂身份不符。而當事人錢嘉樂至今雖然未有回應，但其經理人Helen回覆《東張西望》表示：「嘉樂現在很忙暫時未找到他。但一看片就知根本不是錢嘉樂，所以無須回應！大家都知道錢嘉樂是最斯文及情緒智商最高嘅動作導演，又怎會同人打交和起紛爭呢！」

【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？ 經理人回應：暫時未找到他

湯盈盈回應片中主角

雖然錢嘉樂仍未為此回應，但其太太湯盈盈接受傳媒訪問時則指老公不會穿紅噹噹的衣服，並指昨日放工回家有與老公討論事件，並笑指老公收到很多有關短片的訊息，覺得非常好笑。

當問到她第一眼看片時會否認錯是老公，盈盈斬釘截鐵表示不會，並批評在片中推着BB車的男子沒有好好保護身邊小朋友，看到打架場面理應立即離開。

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