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【買樓上車】24歲男花光積蓄付首期僅剩數百元　缺錢裝修住清水樓簡陋到冇地板

親子 18:17 2022/11/09

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內地一名24歲男子花光積蓄付首期僅剩數百元，連裝修都無錢要入住清水樓。

為了上車置業，你可以去到幾盡？內地一名24歲男子花盡積蓄付首期，戶口只剩下了數百元，已沒有餘錢裝修，但又不想再額外租樓，寧硬著頭皮入住「清水房」，再逐步裝修住所。不過，網民並不羨慕他，更直言他住得好淒涼。

最新影片推介︰

據內地《極目新聞》報道，該名24歲男子離鄉別井到上海打工數年，當時公司包吃包住，他成功儲到首期，去年他從上海返回家鄉西安，購入一個106平方米（約1,141平方尺）的單位，但交完40萬元人民幣（約44萬港元）首期後，戶口只剩下數百元，沒有餘錢再裝修，索性入住「清水樓」。

男子今年9月交樓，2星期後搬入單位。（影片截圖）

該名男戶主在社交平台上載了10多段影片，分享他住在清水樓的生活日常。從影片中可見，該單位沒有傢俬，只有一張簡陋的床，連地板都沒有。

該名24歲男子窮到以儲物箱當枱用。（影片截圖）

他表示，現時在西安一間飯店打工，每月房貸近7,000元人民幣（約7,587港元）。他於今年9月交樓2星期後便搬入單位，當時只有簡陋馬桶，他先整修廁所，讓自己可以正常如廁，之後花數百元買了一張最簡單的床。他又言，這棟樓一共32層，每層4戶，晚上整棟樓中只有他一人。

因為交屋不久，冬天沒有暖氣，只能多蓋幾張被子。我一個人也不怕，現在我手上沒有錢，只能努力工作，加油。

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網民不羨慕︰住得好淒涼

事件引起網民熱論，有網民恭喜他「年紀輕輕實現置業夢」，是「成功的一步」，亦有人為他感到心酸，甚至作出批評︰「無錢裝潢，買樓又有何用，住得如此淒涼」、「月供房貸近7,000元，買房子是否值得？」。

不過，該名男戶主稱雖然家中沒有裝潢，但認為「只要住在自己的房子，不裝也舒服」。

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責任編輯︰王明芳

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