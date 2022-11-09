【中大風波】蔡若蓮：大學校董會組成有歷史原因　教育局不干涉大學聘任事宜

▲ 教育局局長蔡若蓮指，大學校董會組成架構是根據各大學獨有歷史及發展歷程等。（資料圖片）

有立法會議員不滿中文大學校董會校外成員比例低，教育局局長蔡若蓮表示，持分者對大學管治有意見是正常，強調政府尊重學術自由及院校自主，希望社會在不對院校管治造成負面影響下，與大學坦誠溝通，若議員欲修改大學校董會組成比例，可按程序提交私人修例草案在立法會討論。

經民聯議員梁美芬表示，按教育局6月遞交各大學校董會成員比例，中大校外成員比例只佔17%，低過其他大學，並提及早前3名議員校董在中大校長段崇智續任及換校徽風波要求開會都食「閉門羹」，質詢教育局會否主動修改相關修例。

蔡若蓮回應指，校董會組成架構是根據各大學獨有歷史及發展歷程等，因此有所不同，並受主管條例約束，如要修訂，議員可透過提交草案處理。她又指，中大校徽事件是按機制在校董會下設委員會處理，交由校長向校董會匯報，並非「自把自為」。她亦提及，大學校董會組成跟校長續任並無因果關係，教育局尊重院校自主，不干涉及不參與聘任事宜。

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責任編輯：馮琪雅