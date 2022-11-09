【情緒病】兩歷抑鬱壓力大致鬼剃頭　高海寧助同路人走出陰霾：為自己而活

▲ 高海寧曾兩歷情緒病困擾。

受無綫力捧的高海寧（高Ling）近年雖曾擔正多部電視劇的女一，進軍內地發展亦不俗，早前更當選有「女版傑青」之稱的2022全港時尚專業女性。然而，恭維背後，她坦言入行以來因工作及輿論壓力兩度患上情緒病，嚴重到要求醫及萌生退出娛樂圈念頭，幸而最終靠自己撑過來。

笑言30歲前人生像條鹹魚的高Ling，既感激自己沒放棄自己，更希望以生命影響生命，幫助更多有情緒病的同路人。

▲ 高 Ling 興奮表示這是她在港獲得的第一個大獎，歷屆演藝界得主就有林夏薇、谷祖琳等。（受訪者提供

香港城市女青年商會每年都會舉辦「全港時尚專業女性選舉」，以表揚工商、創意產業和專業學術等界別中的傑出女性，對社會作出的貢獻，並推動女性繼續追夢。今年第十二屆就有8位專業女性當選，其中藝術及文化界的得主，就是無綫藝人高海寧。

「真的很開心及驚喜，其實我是個不太有自信的人，反而是身邊人鼓勵我去試。我曾經在情緒方面出問題，故想藉着這選舉讓更多人關注心理健康，當知道有事時，趁早尋求幫助。」高海寧說。

靠師奶閨密抗抑鬱

高Ling憑着參選2008年香港小姐入行，觀眾都將焦點放在她的惹火身材上，更被定性為性感女星，難免會有不少負面批評及新聞。當年只有21歲的她，不懂面對這突如其來海嘯式的輿論壓力，令情緒開始出現問題，經歷了人生第一次的抑鬱症。

「我算是幸福的一群，由細到大家人、老師都很錫我，將我捧在手心呵護。但當踏足娛樂圈後，我好認真看待每段新聞，不理解大家為何這樣看我，開始懷疑自己的價值，覺得全世界都不喜歡我了。當時收埋自己，困在家裏一個月不想見人，連爹哋媽咪都不想見，甚至想過離開娛樂圈。」

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能令高Ling在這次抑鬱中「重生」做人的，竟然是一班貴婦師奶。患病期間，她經父母鼓勵下去了一間健身室做運動，就在焗桑拿期間，她被同房的師奶認出來。「有人問我是否高海寧？當下我驚到心跳加速兼手震，立即用濕毛巾遮住自己塊面說：『你認錯人。』因為當時我連自己都不喜歡自己，很怕有人認得我。」

後來，她放下戒心，開始與這班師奶們打開話匣子，得到的答案卻令她終生受用。「她們叫我不用介意那些八卦新聞，睇完就會忘記，毋須太認真。刻下我才發覺其實並非全世界也不喜歡自己，只是我一直以來太在意別人的眼光。」她笑言，自此她更想每日都去做gym碰碰這班人，足足維持4年有多，更與她們成為閨密。

▲ 入行 14 年的高海寧曾兩度患上抑鬱症，最終靠自己撑過去。（湯致遠攝）

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壓力過大出現鬼剃頭

好景不常，她因工作壓力再度患上抑鬱，更出現鬼剃頭、脫髮及甲狀腺亢進等問題。「採訪南非世界盃後，開始拍旅遊節目及電視劇，我好想做好它，但完全無從入手，給了自己很大壓力。一次又一次做得差，就會怪責自己：點解你咁渣？」她試過求助臨床心理學家，但每當離開後很快又回復不開心的狀態。

「那段時間整個世界好像正要塌下來，你會覺得很無助，像被一嚿烏雲籠罩住、背脊有針拮般，甚至失眠。好想救自己，但應怎樣做？我試過依靠藥物紓緩，但這些藥會影響拍戲，吃了兩個多月便停了，再找方法去療癒自己。」

於是，她嘗試學瑜伽、頌缽、冥想、睇佛學及食素等，情緒也慢慢開始平復，其中一大轉捩點就是她踏入30歲時。「那刻突然覺得以前是條鹹魚，總之有工作就做、有錢就賺，能養活自己就做，總是為了別人或不認可我的人而活。但真正的高Ling該是怎樣？我覺得做人不可能只做條鹹魚，要尋回自己價值及目標。」

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決定為自己而活

她不諱言，此刻的目標就是要學識怎樣做好一個角色，獲得觀眾認可-高Ling是個識做戲的人。「剛入行時很怕做戲，覺得好大壓力，反而喜歡做主持，因為可以做返自己，但這十多年我漸漸發覺開始愛上做戲，我想對自己有個交代。」她亦報讀不少戲劇課程，笑言接觸多了不同範疇的人，是一種很好的體驗。

而當下，對她同樣重要的還有療癒自己。「有人喜歡你，自然有人不喜歡，為何要如此介懷在意？那些人根本不會care，就等於難為了自己。反而應該在乎愛你及支持你的那些人，如何做到最好去報答他們。這種思維轉變，令我覺得由今天起我要為自己而活。」她亦希望以生命影響生命，勉勵一眾患情緒病的同路人，只要不放棄自己，任何事情都有方法可解決，都可以撑過去。

▲ （湯致遠攝）

難忘與阿佘合作無壓力

縱使抑鬱症曾帶給她難過的日子，但高Ling慶幸在TVB遇到很多好前輩及對手，每當遇到不開心的事時，身邊總有人給提示。「我經常跟上天說，無論經歷甚麼，我都會多謝你，因為總有人在適當的時候向我伸出援手，無論是一兩句的指導，或用很多時間開解我也好，總有貴人出現。」其中一位令她最深刻的前輩，就是佘詩曼。

「那場戲是講我失戀爆喊，到中段我情緒開始收，阿佘感覺到，就加了句對白，當堂令我心揦了一下，鼻一酸就再爆喊。盡管那一幕只是我大頭，拍不到阿佘，但她也陪我一齊喊。原來好的前輩是不會給你壓力，並會幫助你，所以現在遇到緊張的新人，我都會先安撫他們，希望將這善意一直承傳下去。」

▲ 她感激佘詩曼在拍劇時帶她入戲，二人更成為好友。（受訪者提供）

記者：黃依情

服裝：I.T.

化粧：小白@littlewhite_makeup

髮型：Zap Tang@TONI & GUY HK

場地：PHENOMENON WINE.DINE