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【傳統媽媽】男友宿舍「屈蛇」過夜被鬧Cheap　大學女生怨媽媽：我哋已經成年

育兒經 16:55 2022/11/09

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有代溝都好正常，最緊要好好溝通。

大學已經成年，有自由戀愛的權利。有大學女生發文指，她有日到男友宿舍留宿，而且係「屈蛇」，即是一大班人，兩人並沒有任何越軌行為，但媽媽知道後，仍然非常生氣，更罵女兒Cheap！

最新影片推介:

該女生在Dcard討論區發文，以「同阿媽性價值觀唔同」為題，表示當晚與一大堆人到男友的宿舍「屈蛇」，沒有回家睡，當晚就被媽媽質問在哪裡過夜，女生支支吾吾回應，表示跟男友一起睡，但甚麼事都冇發生，自己都唔想咁快有性行為，而男友都有尊重她。

當媽媽得知她跟男友睡在同一張床上時，反應甚大「佢第一句就話我cheap」，女生強調自己什麼都沒有做過，媽媽仍然覺她自己送上門，蝕抵晒俾人。

然後媽媽開始話當年，表示自己在女生這個年紀都未拍拖，而女生就反駁「唔代表我依家唔可以拍拖，點解要我完全同你一樣」，女生就覺得媽媽思想傳統「拍拖出街奉旨男方俾錢，搵男朋友要搵有錢嘅，如果拍拖嘅錢都俾唔起係唔得。」而女生則覺得與男友都是學生，未開始賺錢，所以奉行AA制。

雖然女生深明媽媽心底都是疼愛她，但她覺得性愛係兩人嘅事，況且已經成年。自己都有底線會守住，更明言不想跟媽媽鬧交，請求相信她。

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