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【律師會】香港律師會介入葉大磊律師行　指其律師管理人未就營運作令人滿意安排

社會 16:53 2022/11/09

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（資料圖片）

香港律師會決定介入葉大磊律師行，指該律師行自其獨營執業者離世後，一直未就其營運作出令人滿意的安排；並已聘用唐滙棟律師行作為介入中介人，有關介入行動於今年11月9日進行。

香港律師會發聲明表示，葉大磊律師行的前獨營執業者葉大磊於今年8月23日離世，其遺囑委任一名律師管理人在他離世後管理該律師行，而該名律師管理人在葉大磊離世時，已在該律師行以顧問身份執業。

律師會續指，自葉大磊離世以來，一直聯繫律師管理人及葉大磊的家屬，惟一直未見該律師行就其獨營執業者離世後的營運作出令人滿意的安排。

律師會認為有關不當延誤是不能接受，為保障公眾以及該律師行客戶的利益，律師會理事會議決根據《法律執業者條例》第 26A(1)(b) 條及/或第 26A(1)(n) 條，介入該律師行的業務。

律師會已聘用唐滙棟律師行作為介入中介人，有關介入行動於11月9日進行。介入中介人將聯繫存在於該律師行記錄中的客戶，告知他們情況，及他們需要就有關事宜而採取的相關步驟，包括另聘律師的需要。中介人也會告知他們如何提出申索要求退還他們已向該律師行支付的任何款項。

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責任編輯：江麗盈

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