【最新疫情】今增5,068宗確診及13人離世　2歲半男童危殆近月後不治

▲ 今增5,068宗確診 多13名確診病人離世

本港今（9日）新增5,068宗確診，其中本地感染佔4,570宗、輸入佔498宗。另多13名確診病人離世，包括8男5女、年齡介乎31個月至98歲，其中8人已打3針疫苗、2人一針未打、3人已打2針，最年輕的31個月大男童於10月17日確診，其危殆近月後不幸離世，他於上月25日曾做緊急腦部手術。

醫管局兒科中央統籌委員會專家小組主席劉宇隆曾透露，該男童出現急性壞死性腦炎，形容其情況不樂觀，詳情請看：下一頁。

498宗輸入個案中，310宗涉及機場檢測樣本、116宗涉及第1至3日樣本，餘下72宗涉及第4至7日樣本。

衞生防護中心公布多3宗本地感染Omicron變異病毒株亞系個案，其中居於沙田區的45歲男子感染BQ.1.1，他已打三劑疫苗；居於灣仔區的51歲女子感染XBD，她已接種四劑疫苗；居於元朗區的47歲女子感染XBB，她已接種三劑疫苗。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地0.1%及89.8%。

學校個案方面，共522間學校呈報742宗個案，涉618名學生和124名教職員；有19間學校共18班及; 華仁書院（九龍）1個課外活動小組因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，7間安老院舍共11名院友及2名員工確診，39名院友需要檢疫；另有4間殘疾院舍共9名院友確診，26名院友需要檢疫。

醫管局公布，多243名確診病人留醫，現共1,969名確診病人留醫治療；當中共30名危殆及44名嚴重病人，當中8名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文