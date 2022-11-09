【家家有本經】港男出軌離婚借錢欲再婚　爸媽不忿所為拒絕出席婚禮

▲ 阿哥偷食，搞到妻離子散，如今仲要冇錢問父母借錢娶小三入門，又真係難搞喎！

香港離婚及再婚的現象十分普遍，但有港男發帖講述哥哥出軌拆散頭家，拋棄正室及3名子女外，還想向家人借錢擺酒與情婦大搞婚禮，父母也不忿兒子所為，更不想被親友說三道四，拒絕出席婚禮。

最新影片推介：

港男因看不過眼哥哥出軌並拋妻棄子的行為，於「香港討論區」發帖，主題是「阿哥想再婚，但阿爸阿媽反對」，他透露哥哥有3個小朋友，雖然已經長大成人出來社會工作，但兩人離婚後，子女跟媽媽生活，

之後佢啲仔女都冇再理佢，完全唔會同阿哥聯絡。有時就算係我約佢啲仔女食餐飯，佢哋都唔肯見。

作為阿爺阿嫲當然唔開心，亦都對兒子很失望，因為個仔出軌搞到妻離子散，哥哥最近想與情婦結婚，還打算擺酒大搞婚宴，但阿爸阿媽都好反對，

覺得阿哥再婚好醜，而且當初係自己拆散自己頭家。轉個頭又要同另一個女人結婚。仲話阿哥如果要結，佢哋都唔會出席個婚禮。

港男也坦言，不想父母遭其他親友問阿哥點解再婚，「唔通同佢講因為阿哥出軌咩！」有網民則指他哥哥應該年紀不輕，覺得開心便讓他去做，最緊要自己俾錢搞，不要問家人借錢結婚，

最慘係佢又冇錢呢！又要問屋企借錢！

另外，不少網民勸港男應該向前看，哥哥同前妻緣盡了就不要勉強，「破壞別人家庭，狐狸精等等…而你阿哥應該明白家人沒有一個會原諒他（是否包括你?），那麼他們仍要堅持擺酒婚禮，是要証明不畏懼世俗眼光，流言蜚語」，港男則回覆網民，表示女家也是再婚，而且仲有個仔，他們不畏懼世俗眼光、流言蜚語，「但我阿爸阿媽畏懼呢！」

點撃下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳