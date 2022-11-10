【癌症殺手】便血以為痔瘡蘇施黃確診大腸癌三期　醫生教如何分辨大腸癌與痔瘡

▲ 早前DJ蘇施黃在社交平台公開確診大腸癌三期，過去間歇有大便出血，一直以為是痔瘡導致，事實上其父亦曾患過大腸癌。且聽外科專科醫生解說如何辨別大腸癌與痔瘡。

大腸癌是全球第三高發病率，在香港也高踞第二位最常見癌症之列，早前DJ蘇施黃在社交平台公開確診大腸癌三期，過去間歇有大便出血，一直以為是痔瘡導致，事實上其父亦曾患過大腸癌。

要揪出大腸癌方法眾多，最近有檢測公司推出「糞便大腸癌基因測試」，令檢測方法多一項選擇。

大腸癌在香港常名列最常見癌症三甲之列，由於發病初期沒有明顯的病徵，一經確診時，往往已經為中晚期，故被稱為「沉默的殺手」 。

根據醫院管理局香港癌症資料統計中心數據，本港大腸癌患者有年輕化趨勢，2010年20至44歲的大腸癌發病率為每10萬人中有6.8人，於2019年則上升至由每10萬人中有9.1人。

▲ 蘇施黃於2005年曾患乳癌，現再確診大腸癌三期，進行切除手術後目前在化療中。（相片來源：蘇施黃FB）

大腸位於消化道的最後一部分，可分為結腸及直腸。大腸的主要功能是將未能吸收的食物渣滓轉變成糞便，再排出體外。大腸連接肛門的最後一段是直腸，直腸亦有暫時儲存糞便的功能。

大腸由很多類型的正常細胞組成，每一類型的細胞均可變異為癌症，因此大腸癌亦有很多類別，超過95%的大腸癌屬於腺體癌。

年輕患者僅20多歲

外科專科醫生梁金豐指出，大腸癌的演變和形成非一朝一夕，由瘜肉期至入侵性的癌腫瘤可長達5至10年，高危群包括長者，或有一些致病不好因素如吸煙、長期便秘或細胞突變等。

梁醫生指出，部分癌症確與年紀漸長有關，大腸癌卻有年輕化的趨勢，某程度與不良生活、飲食習慣有關，高脂低纖飲食、愛飲酒、吸煙等都增加了患大腸癌的風險。排除了先天性引致腸癌的因素，如家族性的瘜肉病、先天性候群症疾病，以他所見，年輕至20、30多歲的大腸癌患者也有，一般患者則以50歲以外居多。

▲ 大腸癌可怕之處是初期通常無明顯病徵，直至發現時可能已屆晚期。大腸癌可透過血液擴散至肝、腹膜，其次為肺、腦。（iStock）

20%大腸癌個案與遺傳有關，如家族性結直腸瘜肉綜合症，也有部分是遺傳性非瘜肉型大腸癌病人，此類是身體基因突變，導致容易患癌的傾向，但此類遺傳因素並不多，大部分大腸癌患者與後天息息相關。

留意瘜肉的變化

「大腸癌初時是增生性瘜肉，然後變成管狀腺瘤，再置諸不理，會變成絨毛狀瘜肉，5至10年間有機會形成入侵性癌症。患上大腸癌，也有機會擴散至肝、腦、肺及骨等部位。」瘜肉有機會惡化為大腸癌，為減低風險，發現大腸有瘜肉時應考慮切除。

他說病徵包括大便帶血及潺、貧血，當腫瘤栓塞有機會造成腸塞，這時治療未必有理想效果。「但其實了解到大腸癌有長達5至10年的進程，如在瘜肉期已作適當篩查，特別是一些高危人士（50歲以上、慣常以高脂飲食、肥胖、嗜酒、吸煙以及家族中患有大腸癌人士等），及早發現並切除，大大減低患癌的機會。」

▲ 外科專科醫生梁金豐指出，嶄新的大腸基因篩查及照腸鏡兩個檢查方法可互相補足。（曾耀輝攝）

常見大腸癌篩檢方法

1.傳統大便隱血測試

患有大腸瘜肉、腫瘤或發炎等都可能會有滲血的情況，並混雜在大便內被排出。可是由於滲血量極少，市民一般很難察覺，而大便隱血測試能檢測大便內，是否存有肉眼觀察不到的微量血液。

2.大腸癌基因檢測新技術

是最新的大便DNA檢測技術，通過檢測大便中從腸道自然脫落細胞DNA中3個生物標記物的甲基化水平，從而評估受檢者罹患大腸瘜肉或癌症的風險。

3.微生物標誌物以及血紅素

運用量度糞便中的4個微生物標誌物及血紅素，可偵測小瘜肉的非入侵性大腸癌風險。

4.大腸鏡檢查

檢查下消化道的常用方法，軟管可檢查整條大腸狀況；檢查之前，必須服用輕瀉劑清理腸道。

定期做檢測，是預防大腸癌其中一個方法，梁醫生指無病徵無特別高危因素者，建議在45至50歲開始做大腸鏡，情況良好者，可隔5年進行一次。如發現有瘜肉，經切除後，則需要每兩、三年檢測。

至於治療，需視乎大腸癌的期數，他表示包括有內視鏡、手術切除、微創開刀、化療及標靶治療，隨着篩查方法找到不少初期大腸癌，可以內視鏡進行切除。若屬較晚期大腸癌，多以手術切除方式；如已不幸擴散，或需輔以化療和標靶治療。

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大腸癌與痔瘡的分別

整條大腸都有機會長腫瘤，腫瘤長在大腸哪個位置，很影響手術的做法。「接近一半腸癌發生在直腸或結腸較出位置，也較易從篩查中發現大便隱血揭發病情。若施行手術切除，需切除足夠的腸道，連帶腫瘤的相關淋巴組織也需一併切除，手術後把腸道駁回。」梁醫生指現時技術，若腫瘤長在肛門上4厘米也可駁回，惟不幸腫瘤長得非常接近肛門，有可能需犠牲肛門，不能保留肛門而需用永久造口。

把大腸癌的徵狀誤作痔瘡時有聽聞，梁醫生說痔瘡多流出鮮紅血液，甚至血液是滴出來。癌腫瘤的血呈瘀色且往往混在大便中帶潺，誠然大眾有時未必能分得到，此時最好求醫確定。

記者：周美好