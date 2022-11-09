【著數優惠】亞博館x港鐵推「機場快綫47元跨年限定優惠」 音樂盛典連場放送雲集國際知名歌星

▲ 亞博館推出港鐵優惠。（圖片來源 ：品牌提供）

亞洲國際博覽館(亞博館)將匯聚多個國際和本地巨星，帶來連場精彩大型活動，包括音樂會、樂壇頒獎禮、巨星籃球賽、購物博覽會和商業展會等等。為配合連串大型活動，亞博館再度聯乘港鐵推出「機場快綫 47 元跨年限定優惠」，由2022年11月11日起至2023年2月15日，大家能以優惠價乘搭機場快綫即日來回亞博館，由香港站出發亦只需28分鐘。

亞博館將為大家帶來不同的娛樂活動，連場音樂盛典雲集國際知名歌星，包括Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》KKday遊歷音樂。《SUPER SHOW 9: ROAD in HONG KONG》首個韓團回歸香港的表演，《FWD 富衛保險呈獻:第四屆 KKBOX 香港風雲榜》一同見證香港樂壇成績單的誕生。同時帶來本地歌手的演出包括Klook 呈獻《MOOV Live RubberBand X 方皓玟》、《楊千嬅B minor音樂會2022》、《yuu 林子祥開心演唱會 - 香港站 2022》。

另外有Katch優惠平台呈獻《2022 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》是樂壇年度盛事，賽果和人氣歌手的演出。不得不提的是《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》風靡全球的韓國女團再度來港演出，必會令粉絲樂而忘返。

悠閒娛樂和體育活動方面，包括Katch優惠平台呈獻:「903 AllStar 籃球賽」，多位DJ及歌手將施展渾身解數在球場上火拼。「香港運動及健康博覽」集健身、瑜伽、體能耐力賽和生活休閒博覽會於一身，適合不同類型的運動愛好者。「香港GO嘉年華2022」是香港最大規模購物和旅遊娛樂的展覽活動，為歡樂冬日揭開序幕。

還有第二屆舉行的「香港國際汽車博覽 2022」匯聚汽車製造商、品牌及設計大師，汽車迷和合作夥伴不容錯過。「兒童書展暨超級親子用品展」則雲集全球過百個親子用品品牌，讓一家大小選購學習用品和兒童百貨。「城市運動博覽 2022」結合不同面向的好玩運動，例如 VR 單車體驗賽和大型 Crossfit 派對等，帶大家投入精彩運動世界。

除此之外，亞博館的商貿展覽亦涵蓋多個主題，如「2022 國際美容·教育·大健康博覽」提供各樣 美容產品與服務，是國際交流與合作的理想平台。「Wiki 金融博覽會全球 2022」雲集業界精英及商會團體等，互相交換投資心得及最新行情。

亞博館攜手港鐵推出「機場快綫 47 元跨年限定優惠

亞博館特別於2022年11月11日至2023年2月15日連串活動舉行的期間，聯乘港鐵推出「機場快綫 47 元跨年限定優惠」，詳情如下：

▲ （圖片來源 ：品牌提供）

除了精彩活動及交通優惠，亞博館更設有一站式平台手機應用程式，匯聚了最新活動消息及優惠資訊，免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，更可尊享一系列亞博館 AWEsome 獨家禮遇， 當中包括:全日無限時享用場館公共空間免費 Wi-Fi、星級中式精緻餐飲澐.NUVA 及匯聚國 際美食的 Arena Kitchen 全年 8 折優惠，更可在不同活動及展覽期間尊享會員獨家活動或紀念 品等，立即掃瞄二維碼或到以下連結下載並登記成為會員!

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責任編緝：蕭雅文