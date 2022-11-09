【升學出路】應用教育文憑下學年起取代毅進　8自資院校開辦課程12月起可報名

▲ 自資高等教育聯盟今日宣布，共8間院校下學年開辦應用教育文憑課程（DAE）。（黃悅晴攝）

施政報告提出，由2023/24 學年起，推出應用教育文憑課程，以取代現有的毅進文憑課程。自資高等教育聯盟今日（9日）宣布，共8間院校下學年開辦應用教育文憑課程（DAE），畢業生相等於中學文憑試5科2級成績。課程招生由12月5日起開始，至明年7月17日結束，學生可到聯盟網站報名。

DAE課程採多元化組合，共涉600個學時，分為1年全日制或最長4年兼讀制。學生可按其需要及心儀學科挑選院校，共有8間院校提供課程，學生必修中、英、數3科，內容貼近日常生活，如中文科會學習撰寫求職信、英文科涉生活情景及工作溝通、數學則涉稅務、數據解讀等。除必修科目外，學生可搭配其他科目，提供兩個選項：視乎院校提供的課程，搭配2科補充科目及一個選修課程群組；或選讀5科補充科目。

8間院校共提供159個選修課程，如護理學、消防及救護實務、時尚化妝與造型、西式廚藝等；5個補充科目分別為生涯規劃、人際傳意及個人發展、延伸數學、數碼公民、科技創新技能。其中必修科及補充科目均由聯盟統一發展，各院校按同一課程授課。另外，學生修讀期間需完成10小時或以上全方位學習活動，如職業講座、交流團、問答比賽、博物館參觀等。

所有DAE畢業生相當於獲DSE 5科第2級成績的資歷，可升讀副學士和高級文憑課程；亦可投身職場，如投考公務員職位。聯盟稱課程整體學費仍有待批核，合資格並成功修畢學生可獲政府發還3成學費，通過入息審查後更可獲學生資助辦事處全額或半額學費發放。

聯盟課程監理會主席、港專校長陳卓禧說，課程強調實用性，會取錄中六畢業生及年滿21歲香港居民。其中選修群組適合清楚自己心儀學科及職業路向的學生；如學生仍想探索有興趣的範疇並打好基礎，就可以選讀5科補充科目。

香港輔導教師協會主席何玉芬認為，不同學生有不同的起步點及路徑，新課程有很多課程組合選擇，可為學生保留彈性，相信學生修讀課程後可手握多一張「入場券」。應用教育文憑課程總監黃志堅說，現今社會複雜多變、產業亦多元化，形容「唔應該淨係畀一條路學生行」，故希望新課程可提供多元選擇，強化學生多元才能及就業能力。他亦指出，課程採取多元評估策略，「唔係每個人才都適合一試定生死」，課程除有筆試，亦有短片製作、研製科研產品、專題報告等評分。

新文憑課程將取代毅進，黃志堅不認同新課程是「毅進2.0」，強調課程理念主要是培養未來人才。陳卓禧認為，兩個課程不能直接比較，新文憑提供更多課程組合，亦加入很多新元素，相信適合更多的人士就讀，對課程受歡迎程度感樂觀。

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記者：黃悅晴