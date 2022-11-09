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【彌天誤會】再次懷孕懵然不知腹痛以為便秘 狂吃瀉藥無效求醫驚覺懷孕40周

健康 18:22 2022/11/09

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巴西婦女誤自己腹痛便秘食瀉藥無效 再求醫揭「懷孕40週」翌誕女嬰

懷孕了竟懵然不知？巴西婦女Juliana Brasileiroo日前於網上分享她迎接的新生命的喜悅及有趣的經歷，她指自己腹痛難耐便誤以為是因便秘而致，她自行服用瀉藥痛楚依舊沒有改善，求醫後才揭自己已懷孕40週，並於翌日誕下健康的女嬰。

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根據外媒報導，25歲的Juliana Brasileiroo事後接受訪問時表示，於10月9日與丈夫看完電影後回家便感到腹部疼痛，由於經期才剛結束，所以她自行服用非處方藥物，希望能減緩疼痛症狀。

翌日，Juliana Brasileiroo依舊疼痛不止，於是她前往24小時護理急救中心求診，當時的醫生診斷她是因便秘而令腹部積聚過多氣體而引致腹痛，便處方瀉藥予她服用醫治，不過服用瀉藥後不單腹痛沒有解決，疼痛感更加劇。

她後來聽從婆婆勸告於10月11日到醫院的婦產科檢查，豈料醫生當下便告知她已懷孕40週，並且已經隨時準備可生產，必須馬上到就近的急症室生產。

事後她再憶述自己當天分娩前腹痛得只可躺在地板上大叫「我受不了了！太痛苦！」，可是女嬰如此「突然」到來，令她感到十分開心。從沒有想過自己竟然不會察覺自己懷孕並生下健康的女兒，她決定把女兒的名字取為Marina Tostes。

她續指，自己本來已經育有一子，女兒的出生令他們一家比以往的任何時候也更加強大。同時她也大讚丈夫，「自從Marina Tostes的到來後更知道丈夫多麼的重要」，更比喻生活就如小盒子般充滿驚喜以表喜悅。而她亦有在其「TikTok」上分享是次經歷，引來不少網民討論。

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責任編輯：羅嘉欣

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