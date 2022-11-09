【電話騙案】7月起無「+852」字頭詐騙來電急增　警方拆解「貓池」成犯案新工具

▲ 警方「防騙視伏器」在10月錄得逾7.4萬次搜尋，當中16%屬「有伏」的搜尋。(蘇文軒攝)

以往騙徒多利用+852 字頭的來電進行詐騙，最近則新出現以本地來電的詐騙來電。有本地攔截可疑來電的網站指，今年7月起出現大量相關情況，騙徒疑利用俗稱「貓池」（ModemPOOL）的設備，並收集本地電話卡來進行犯案工具。

來電顯示網絡HKJunkCall負責人胡文翰表示，其系統每周收逾5、6萬筆可疑舉報，自7月起發現有大量無「+852」電話號碼的假冒官員詐騙來電，10月底開始亦有大量假冒微訊的詐騙來電，提醒市民要提高警覺，有需要可以市面的攔截程式，過濾及舉報可疑來電來電。

網罪案調查科總督察葉卓譽相信，相關騙徒利用俗稱「貓池」的網絡通信設備，批量控制本地電話號碼來發出詐騙來電，撒網式找尋行騙目標。由於與之前來電有+852顯示的情況不同，令市民難以單靠電話號碼辯識。

警方今年9月推出「防騙視伏器」，供市民查閲詐騙及網絡安全風險，系統在10月錄得逾7.4萬次搜尋，當中「有伏」的搜尋，即包含警方已核實為詐騙資料，及有相似詐騙舉報資料的搜尋次數合共11,800次，當中有6,060宗已確認屬詐騙案，以平均每宗騙案預計損失13.8萬元推算，警方過去一個月成功預警近4億元損失，對成效感到滿意。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒