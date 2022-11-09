香港中學生職業專才教育比賽2022得奬作品水準高 應用創新科技塑造美好社區營造歸屬感

▲ 「香港中學生職業專才教育比賽2022」已於11月5日在D·PARK愉景新城圓滿落幕。

隨著社會越來越多元化，中學生的學習和志向亦趨多樣化，有不少中學生喜愛學習科學、數學、設計和多媒體，並能應用相關智識和技巧，創作出改善社區常見問題的作品，能夠實踐出「職業專才教育」（VPET）的精髓。

CTAN聯同教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港專業教育學院工程學科合辦「香港中學生職業專才教育比賽2022」，比賽主題為「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」，鼓勵學生發揮創意，構思如何利用職業專才教育所學的技能，改善或解決社區的常見問題。

▲ 活動在D.park圓滿落幕，頒獎嘉賓與得獎學生大合照。

冠軍作品兼具敏銳觸角

今屆比賽共有26個隊伍來自24間學校參加，每團隊參賽隊伍的作品都具質素，而得獎結果剛於11月5日在D·PARK愉景新城舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」公佈。從得奬作品可見，參賽作品的題材廣泛，並且具敏銳的觸角，而作品的共通點是都能夠協助改善社區，惠及社區內的居民和由區外來上學或上班的市民。

▲ 出席嘉賓與冠軍得主及最具創意獎得主新生命教育協會平安福音中學學生合照。

此外，同學們都希望作品能夠實踐及應用到社區上，例如奪得冠軍和最具創意奬的「智能洗手間」，由新生命教育協會平安福音中學(第一組)的四位學生所構思，學生與帶領參賽的莊榮發老師，見到新聞報導有長者因使用公共洗手間時發生意外，觸發他們構思智能洗手間，加上她們「身受其害」，有感女洗手間經常排長龍，於是孖生姊妹林慧汶和林慧茵，連同林曉鈞和劉海藍，四位女學生重新規劃傳統洗手間，應用電腦和創意媒體去解決以上兩大問題。

「智能洗手間」的設計在洗手間門外安裝三種不同顏色的燈，分別代表有無使用者以及是否繁忙，例如透過手機應用程式(APP)便可知道身處的商場內，便可應悉洗手間的使用情況，從而達到分流效果。假如長者洗手間逗留超過十分鐘便會發警告訊息，如不回應這訊息，其所使用的洗手間的門外會亮燈，以提示內裡的長者可能發生了意外。

亞軍作品讓社區成為愜意空間

德望學校創作的「一隅」獲得亞軍，創作概念來自建設美好的社區。五位創作這項作品的同學認為，一個角落不大或小都有其可貴之處，運用專業技能和知識加上想像力，便能達到提升公眾安全、為社區空間帶來更多可能，並加入可持續發展元素。她們有感香港的公園單調，欠缺吸引力，只能吸引到長者和小孩子，但為創造美好的社區和增加社區的凝聚力，決定豐富公園的設計，冀能吸引各個年紀人士到訪，讓社區成為愜意的空間。

▲ 德望學校奪得亞軍，並由機電工程署署長/機電工程營運基金總經理彭耀雄先生、職業訓練局戴澤堂先生頒獎。

她們利用科技重新規劃公園，期望可為不同年齡人士提供合適的功能，包括設有蓄水設備，收集雨水用以灌溉園內植物;採用慳電環保概念，作品中的公園設有自動測光系統、多功能活動室不但可配合不同主題而自由組裝，並配以太陽能天幕，充份發揮環保意念。同時，公園的涼亭可投射星象運行狀況，遊人可一邊觀星，一邊學習星空知識。

「一隅」最特別之處是，公園前的馬路設有提示燈，每當汽車駛過時會亮燈，以警示行人切勿橫過馬路。另外，當行人橫過馬路時，地上的燈會隨著紅綠燈的轉換而閃爍，以提示路人盡快過馬路。

季軍作品助長者出行並重拾尊嚴

至於季軍得獎作品是經已獲得巴士公司和輕鐵公司賞識，日後有機會應用到社區的「路聽途說」，此作品由佛教沈香林紀念中學的三位學生，在何嘉琪老師帶領而創作出來，吳宇僖表示，見到不少弱視或認知障礙的長者，外出經常迷路，因而不敢獨自外出，以免要家人擔憂。

▲ 佛教沈香林紀念學校獲得季軍，並由教育局首席助理秘書（延續教育）吳肇基先生、職業訓練局執行幹事唐智強先生頒獎。

為幫助弱視或認知障礙的長者的出行方便，並且重拾尊嚴，於是利用大數據，和人工智能技術辨識周邊地方，例如在巴士站安裝能讀出使用者身處及前往的地方等資訊，同時，家人能在不打擾長者之下，掌握長者的即時位置。吳宇僖同學稱希望作品能使長者和弱視人士有尊嚴地生活。

四個優異奬作品能營造社區歸屬感及環保

至於四個優異奬的作品都各具特色，能裨益社區，其中，能夠針對時利弊的作品「樂安居」，由中華基督教會扶輪中學(第二組)的同學生創作。他們見到深水埗區劏房林立，居民輪候公屋年日長，萌生「樂安居」的構思，期望居民在這個設有過渡性房屋、大眾運輸系統、環保設備的「樂安居」，一邊輪候公屋，一邊投入社區，與社區的持份者共同參與、貢獻自己的專業，營造社區的歸屬感。

另外三個優異奬得奬作品均具環保概念，包括明愛聖若瑟中學、香港神託會培敦中學，以及筲箕灣東官立中學。其中，明愛聖若瑟中學的「智能綠徑」獲得優異奬，該項作品建議有效收集垃圾的建議設計，既能有效使用資源，並且減少廢氣排放，有助達到節省能源、綠色環保發展。

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香港神託會培敦中學的「智螢鑽石山」作品，構思是在鑽石山不同地方設置雨水收集缸，以灌溉植物，並於鑽石山港鐵站設置機器人搬運重物，讓居民感受到科技的便利和好處。至於筲箕灣東官立中學參賽的同學見到在颱風吹襲下，不少珍貴樹木被毁，便以環保設計配備太陽能供電的「智能種樹機」綠化香港、提升空氣質素，為緩解全球暖化出一分力。

從以上得奬作品可見，同學們應用創新科技的知識，適應新數碼時代的發展，正如香港在職業專才教育（VPET）的方向是「行行出專才」。

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記者：殷鳳萍