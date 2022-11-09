香港中學生職業專才教育比賽2022得奬作品水準高 應用創新科技塑造美好社區營造歸屬感
隨著社會越來越多元化，中學生的學習和志向亦趨多樣化，有不少中學生喜愛學習科學、數學、設計和多媒體，並能應用相關智識和技巧，創作出改善社區常見問題的作品，能夠實踐出「職業專才教育」（VPET）的精髓。
CTAN聯同教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港專業教育學院工程學科合辦「香港中學生職業專才教育比賽2022」，比賽主題為「怎樣以職業專才教育技能塑造一個更美好的社區」，鼓勵學生發揮創意，構思如何利用職業專才教育所學的技能，改善或解決社區的常見問題。
冠軍作品兼具敏銳觸角
今屆比賽共有26個隊伍來自24間學校參加，每團隊參賽隊伍的作品都具質素，而得獎結果剛於11月5日在D·PARK愉景新城舉行的「香港中學生職業專才教育比賽2022頒獎典禮暨作品展覽」公佈。從得奬作品可見，參賽作品的題材廣泛，並且具敏銳的觸角，而作品的共通點是都能夠協助改善社區，惠及社區內的居民和由區外來上學或上班的市民。
此外，同學們都希望作品能夠實踐及應用到社區上，例如奪得冠軍和最具創意奬的「智能洗手間」，由新生命教育協會平安福音中學(第一組)的四位學生所構思，學生與帶領參賽的莊榮發老師，見到新聞報導有長者因使用公共洗手間時發生意外，觸發他們構思智能洗手間，加上她們「身受其害」，有感女洗手間經常排長龍，於是孖生姊妹林慧汶和林慧茵，連同林曉鈞和劉海藍，四位女學生重新規劃傳統洗手間，應用電腦和創意媒體去解決以上兩大問題。
「智能洗手間」的設計在洗手間門外安裝三種不同顏色的燈，分別代表有無使用者以及是否繁忙，例如透過手機應用程式(APP)便可知道身處的商場內，便可應悉洗手間的使用情況，從而達到分流效果。假如長者洗手間逗留超過十分鐘便會發警告訊息，如不回應這訊息，其所使用的洗手間的門外會亮燈，以提示內裡的長者可能發生了意外。
亞軍作品讓社區成為愜意空間
德望學校創作的「一隅」獲得亞軍，創作概念來自建設美好的社區。五位創作這項作品的同學認為，一個角落不大或小都有其可貴之處，運用專業技能和知識加上想像力，便能達到提升公眾安全、為社區空間帶來更多可能，並加入可持續發展元素。她們有感香港的公園單調，欠缺吸引力，只能吸引到長者和小孩子，但為創造美好的社區和增加社區的凝聚力，決定豐富公園的設計，冀能吸引各個年紀人士到訪，讓社區成為愜意的空間。
她們利用科技重新規劃公園，期望可為不同年齡人士提供合適的功能，包括設有蓄水設備，收集雨水用以灌溉園內植物;採用慳電環保概念，作品中的公園設有自動測光系統、多功能活動室不但可配合不同主題而自由組裝，並配以太陽能天幕，充份發揮環保意念。同時，公園的涼亭可投射星象運行狀況，遊人可一邊觀星，一邊學習星空知識。
「一隅」最特別之處是，公園前的馬路設有提示燈，每當汽車駛過時會亮燈，以警示行人切勿橫過馬路。另外，當行人橫過馬路時，地上的燈會隨著紅綠燈的轉換而閃爍，以提示路人盡快過馬路。
季軍作品助長者出行並重拾尊嚴
至於季軍得獎作品是經已獲得巴士公司和輕鐵公司賞識，日後有機會應用到社區的「路聽途說」，此作品由佛教沈香林紀念中學的三位學生，在何嘉琪老師帶領而創作出來，吳宇僖表示，見到不少弱視或認知障礙的長者，外出經常迷路，因而不敢獨自外出，以免要家人擔憂。
為幫助弱視或認知障礙的長者的出行方便，並且重拾尊嚴，於是利用大數據，和人工智能技術辨識周邊地方，例如在巴士站安裝能讀出使用者身處及前往的地方等資訊，同時，家人能在不打擾長者之下，掌握長者的即時位置。吳宇僖同學稱希望作品能使長者和弱視人士有尊嚴地生活。
四個優異奬作品能營造社區歸屬感及環保
至於四個優異奬的作品都各具特色，能裨益社區，其中，能夠針對時利弊的作品「樂安居」，由中華基督教會扶輪中學(第二組)的同學生創作。他們見到深水埗區劏房林立，居民輪候公屋年日長，萌生「樂安居」的構思，期望居民在這個設有過渡性房屋、大眾運輸系統、環保設備的「樂安居」，一邊輪候公屋，一邊投入社區，與社區的持份者共同參與、貢獻自己的專業，營造社區的歸屬感。
另外三個優異奬得奬作品均具環保概念，包括明愛聖若瑟中學、香港神託會培敦中學，以及筲箕灣東官立中學。其中，明愛聖若瑟中學的「智能綠徑」獲得優異奬，該項作品建議有效收集垃圾的建議設計，既能有效使用資源，並且減少廢氣排放，有助達到節省能源、綠色環保發展。
香港神託會培敦中學的「智螢鑽石山」作品，構思是在鑽石山不同地方設置雨水收集缸，以灌溉植物，並於鑽石山港鐵站設置機器人搬運重物，讓居民感受到科技的便利和好處。至於筲箕灣東官立中學參賽的同學見到在颱風吹襲下，不少珍貴樹木被毁，便以環保設計配備太陽能供電的「智能種樹機」綠化香港、提升空氣質素，為緩解全球暖化出一分力。
從以上得奬作品可見，同學們應用創新科技的知識，適應新數碼時代的發展，正如香港在職業專才教育（VPET）的方向是「行行出專才」。
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記者：殷鳳萍