【校長專欄】萬聖節嘉年華扮鬼扮馬學英文　泰伯紀念學校學生行紅地毯時裝表演

▲ 有學生回到學校後，在課室由同學協助下穿上暴龍裝扮，引起全級同學的哄動。（學校提供相片）

暴龍、鬼滅之刃炭治郎、麥當勞叔叔、黑魔后、哈利波特……10月31日那天，一班吳氏宗親泰伯紀念學校的學生悉心裝扮，連老師都打扮成Super Mario，戴上寫有「TP」（Taipak縮寫）字眼的帽子，一起參與由學校英文老師負責舉辦的萬聖節嘉年華。當天，我一早站在校門前，跟學生說︰「Happy Halloween!」和拍照。當天的活動非常豐富，而且以全英語進行活動，包括學習有關萬聖節的英文詞彙、魔術表演、攤位遊戲和時裝表演等，讓學生寓學習於娛樂，達致學校提倡的「Happy School及Happy Learning!」

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紅地毯行時裝表演 投選特色裝扮

當天，整間學校都佈滿了萬聖節的裝飾，校門更有氣球拱門佈置，校內的走廊、操場和禮堂都掛上萬聖節的吊飾和放滿了南瓜燈，色彩非常艷麗奪目。禮堂裏，地上鋪了紅地毯，準備學生時裝表演，他們要投票選出最佳萬聖節特色裝扮獎。學生們的造型各具特色，有人打扮成「爆谷」，有人打扮成殭屍，也有人搖身一變，變成「Foodpanda」外賣員，甚至有大暴龍出現。

學生們行紅地毯時，都表現出自信，向現場的同學揮手和做出各樣的動作，希望贏得現場觀眾的支持。除了有時裝表演，學校亦安排了魔術表演，主題配合學校的發展方向︰夢想、生命和科技，其中有一個魔術表演，魔術師問學生們長大後的夢想是甚麼，有的學生答化妝師，有的學生答飛機師，結果魔術師手上的信封出現學生們剛才回答的答案，讓學生們都大感驚奇！

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學習英語詞彙 攤位遊戲滿載歡樂

在課室的時候，學生們先學習有關萬聖節的英文詞彙和聆聽英文歌曲，例如一年級學生會學習haunted house、skeleton、Jack-o'-lantern、wizard……之後玩Bingo遊戲。接著，我和外籍老師都來到課室派糖果給學生，大家一同嚷道︰「Trick or Treat!」學生之後到雨天操場玩各式各樣的攤位遊戲。學校更安排了手繪圖案和扭氣球攤位，為學生的手畫上漂亮的圖案和送上氣球。對於當天的活動安排，學生們都大讚既愉快又充滿驚奇，冀望每年都可以舉行！

有家長曾說︰「很少學校會慶祝萬聖節！」我欣然回答︰「學校刻意規劃多元化的學習活動，讓孩子們追着「夢想、生命和科技」的學習經歷，塑造及發展自己不同性格特質。培養我們孩子的21世紀應具備的能力，誘發他們學習的興趣，並擴闊他們的視野，是我校的責任！」

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