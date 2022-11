【氣流】雲浩影自評今年表現值75分　Cloud：期待大家看到我更多的一面

雲浩影(Cloud)在2020年參加《全民造星III》後,至2022年簽約公司正式推出個人單曲,樂迷、網民始終也離不開她仙氣的外表或予人斯文的感覺,到底這一些對她是優勢抑或是框架呢?

Cloud是今年的樂壇女新人,她在TOPick專訪中也直言:「起初定下的目標就是推出歌曲,但在入行、正式推出個人單曲後,就會發現音樂的世界是很大」。這一年,又的確看到她帶來更不同的嘗試,甚至自費學舞呢!

▲ (陳慧安 攝)

一年四首歌

「I’m just talking to myself Talking to myself It’s okay」,繼《願望之翼》、《到了那裏就對吧》、《密切接觸者》後,Cloud帶來本年度第4首歌曲《氣流》 (feat. AF) ,她表示相當興奮,並說:「這是我今年最喜歡的一首歌。這首歌是與我自己有關,可能是用一個愛情故事作包裝,但也寫了我在生活上的小習慣,譬如:我會自己安慰自己。」

Cloud也承認自己是擁有有「自癒」能力、負面的女生,或者大家可從不同歌曲中細味一下。

回想《密切接觸者》MV中的吵架場面,親身上陣MV男主角Matthew吵架,她稱哭得很誇張:「在MV拍攝後的訪問也在哭。就是當時吵架的情緒太過激烈,未有時間去令自己平靜,也依然活在哀傷的狀態當中。」

雲姨:我也不是那麼斯文

斯文、唱功了得都是雲姨予樂迷的既定印象,當然別人的想法也是主觀也不可控制,歌手最主要都是盡力做出好的作品。

Cloud強調自己也不是那麼斯文,她說:「認識我的人也知道,就看看大家看到我其他面向是有甚麼反應,也很期待讓大家看到我更多的一面。」

那未知會否是型格、狂野的一面呢?事關她已自費學習舞蹈近數個月,主要也想在真正舉行演唱會時可讓演出更精彩。Cloud形容學習Hip-Hop的自己是「仍需努力」,並需加強手腳協調,即是粉絲們需要繼續期待「Dancing Cloud」的登場了!

化身海綿

Cloud辭去OL工作,全心發展歌手夢,現時不用身兼兩職的她有更多時間投放在音樂上。她拋開起初「比較Hea」的心態﹐也堅定了對唱歌事業想法:「起初是會比較Hea,因為當初對這一個行業不是太認識,目標只是定於推出歌曲。但在入行、正式推出個人單曲後,發現音樂的世界是很大,很想自己像海綿般吸收更多知識,再把更好的音樂帶給大家。」

▲ Cloud奮力追夢!(Instagram圖片)

勸珍惜曖昧期

Cloud對愛情也同樣有自己一套的想法,她推出過的《密切接觸者》 講到相愛的話無論如何吵架也可繼續走下去。

她又很鼓勵大家花時間去了解一個人:「最寶貴、甜蜜的也就是曖昧、剛開始拍拖的時間。慢慢來吧,曖昧期將會成為你在拍拖時有事發生的基底。基底愈強的話,關係就愈穩固。」

自評今年表現75分

面對被視為今年樂壇女新人獎的大熱人選,Cloud笑著說自己也無法可以控制,最開心的都是看到樂壇有不同歌手湧現、樂迷大力支持,慶幸參與在健康的樂壇狀態當中。

她自評今年的表現是75分,以100分滿分就是在合格線之上,她有感自己也在花時間適應這一行的生活,「現時回想在起初推出歌曲時也不太能夠適應這一行的工作模式,不知道歌手在歌曲上需要參與甚麼、甚麼時候需要放手。現時也是主力唱歌,也希望有更多機會可以做演員。」

感謝家人

家人的支持也是Cloud追夢的動力來源,Cloud的父母與妹妹也各出奇謀,她開心地說:「就讀大學的妹妹會請同學播放我的歌,溫書時也會在電腦中循環播放。當歌曲推出時,我也會給妹妹聽,她也有很好的耳朵。」

Cloud的父母就為愛女的身型把關,她分享道:「媽媽會把粉絲為我把的照片再發給我,然後指相中的我有點肥。她又會替我準備一星期的雞柳,讓我吃得健康、清淡一點。爸爸就會偷偷地在手機聽我的歌,並提醒我不要太晚睡覺。」

髮型:Wing Wong (The Attic)

化妝:Kineks Ho

造型:Créer Styling

場地:海洋公園萬豪酒店

記者:陳淑霖

