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【立法會補選】黃梓謙持20張提名票捲土重來　黃錦輝冀科學議政

政治 18:07 2022/11/09

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全國港澳研究會理事黃梓謙成為首位報名參選者。（左二）（關景騰攝）

立法會選委會界別補選報名踏入第9日，終有人報名，分別去年落選的全國港澳研究會理事黃梓謙，和全國政協委員兼香港科技創新聯盟副主席黃錦輝。

黃梓謙成為首位報名參選者，他透露，自己手握20張提名票，提名人包括全國政協常委胡定旭、全國人大代表譚志源和陳振彬、港大法學院教授陳弘毅等。

被問及是否獲「綠燈」才報名，黃梓謙稱「不知道什麼叫綠燈」，又稱自己並非因為有指示才參選，認為自己過去曾參選此界別是優勢。

全國政協委員兼香港科技創新聯盟副主席黃錦輝報名參選。（趙居逸攝）

同樣於今日下午報名的黃錦輝稱，自創新科技及工業局局長孫東加入政府後，自己已有興趣參加補選，認為自己是資訊科技界的好人選，他稱「如果沒信心自己不會出來（選）」，但指參選與中央「開綠燈」無關，而是自己一步一腳印，自己去爭取提名票，希望可以科學議政。

黃錦輝宣佈報名參選。（關景騰攝）

多位立法會議員包括黃元山、邱達根、陳紹雄，以及港區人大代表胡曉明為黃錦輝站台。

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記者：關景騰

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