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【教育博覽】學與教博覽12.7起舉行　近400展位展示創新教育資源

社會 18:07 2022/11/09

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第12屆「學與教博覽」將於12月7至9日於灣仔會展舉行。（主辦機構提供）

第12屆「學與教博覽」將於12月7至9日於灣仔會展舉行，現場將設近400個展位，展示全球教育最新動向及教育科技，亦會舉辧逾270場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會。

今屆博覽以以「教育當下．立足未來」（Actualising Future Ready Education）為主題，將探討多個科技與教育的熱門議題，包括「元宇宙於教育的應用」、 「STEM和AI教育」、「混合式學習」、「數碼素養」等。 另外，博覽亦設「身心靈健康」及「價值觀教育」主題，將邀請各領域的專家學者分享研究結果和可行的教育方案，以助建構幸福校園。400個展位將展示來自世界各地的創新教育資源，包括最新的人工智能、元宇宙和虛擬現實學習解決方案、STEM、數碼學習資源等等

活動由由香港教育城與Bailey Communications HK合辦。教育城行政總監鄭弼亮說，今屆博覽邀請來自香港、中國內地、南韓、英國、美國等地、經濟合作及發展組織的演講嘉賓參與，讓本地及國際教育工作者就多個議題交流分享，希望為教育同工帶來啟發。

Bailey Communications HK創辦人兼行政總裁李劍彬說，今年博覽是歷屆以來，最大規模、最全面的一次，預計今年將有大約14,000 名教育工作者到場參觀。

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責任編輯：黃悅晴

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