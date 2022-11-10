【生活習慣】男子排尿疼痛取出7CM「鵝蛋」結石 醫生：愛飲奶茶咖啡是主因

▲ 男子排尿疼痛難耐求醫 膀胱竟取出直徑7CM「鵝蛋」結石

良好的生活習慣會減低患病的機會。内地江蘇一名男子因小便出現困難，甚至出現疼痛感故此求醫嗎，經手術後竟於他的體內取出了「鵝蛋」般的結石，該顆結石直徑更達7CM。

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綜合陸媒報導，患者王先生小便困難已持續了1、2年，小便時不單會疼痛，更會出現「斷斷續續」的情況。王先生以往靠藥物緩解其排尿不適，可是近日的病情已不能單靠吃藥而止，故他到醫院求醫。

經醫生初步的檢查及電腦掃瞄後證實王先生有膀胱結石的問題，而且並根據王先生所描述的症狀，醫生診斷他的病情已到要以手術取出的程度。由於王先生的結石「巨大」，從電腦掃瞄結果上可見，結石之大佔据了整個膀胱，於是院方放棄常規經尿道膀胱碎石的方法取出結石，改為以切開膀胱的方式取出結石。

手術後，醫生成功為王先生取出了一顆100克重、直徑達7cm的膀胱結石。現時王先生的康復進度良好。

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主診醫生毛慶岩接受内地傳媒訪問時表示，一般而言膀胱結石只有約1-2cm。若其他較大的結石出現普遍主因亦是患者的飲食及生活習慣不良而致。並指出由於現代人比較喜歡喝奶茶或咖啡，而這些飲品中含的成分都有利於結石的生成，其中肥胖者亦較其他人更易生成結石。而且，若不及時處理結石，最嚴重可致腎積水，更有可能引發尿毒症。

而早前TOPick亦訪問了本港內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣有關結石的問題。袁醫生稱嗜甜的飲食習慣令人體內血糖水平過高，膽囊活動收縮受影響，減慢了儲存的膽汁分泌，影響流動，從而增加生結石的機會。此外，經常進食高脂高膽固醇的食物（如炸物、肥豬肉），會刺激肝臟分泌膽汁，促使結石形成。

袁美欣醫生續指，膽囊生結石的患者會感到胃部的位置有些「陰陰痛」，特別是吃完肥膩食物過後。膽石有機會阻塞膽囊的管道，阻礙膽汁流動，增加感染細菌機會，引致肝臟發炎，出現發燒、腹痛情況，嚴重可導致血壓低、膽囊爆裂及致命的感染反應。如出現上述徵狀，應盡早求醫檢查。

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責任編輯：羅嘉欣