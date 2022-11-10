【爭產風波】誘8旬盲母簽字放棄丈夫764萬遺產　法官譴責不孝子女判還錢

▲ 好彩最後拎得番自己應得的。

TVB爭產經典劇《溏心風暴》上演真實版！居於新加坡的一名8旬老婦，育有3子女，丈夫死後留下136萬新加坡元房產(約764萬港元)，事後該房產在2017年4月以262.5萬新加坡元出售，老婦應分得半數約136萬新加坡元，但婦人卻遲遲未獲得款項，最後唯有向律師尋求法律意見。

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老婦在律師的協助下，於2019年入稟法庭，起訴細女及兒子追回應得的款項，細女及兒子則辯稱，媽媽早於2017年簽下贈送文件，且在兩年多都沒有提出異議，這意味她原本就打算將這筆錢送結他們。

而新加坡的法官賴秀珠在判詞中指出，贈予文件由小女兒準備，而不通過律師處理的做法不智。法官也說，協助售賣店屋的經紀是老婦兒子的朋友，因此不應該由他作為獨立第三方見證簽署文件。判決指出，老婦雖簽了贈予文件，但其實不清楚內容，不知道這麼做代表放棄賣屋所得和相關租金收入。

法官裁定贈予文件不成立，並判令子女要向母親支付136萬新加坡元房產(約764萬港元)款項。

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