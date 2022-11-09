【電話騙案】女大學生為賺數十元佣金　「兼職」刷單6日失27萬元

▲ 網騙受害人黃小姐損失27萬元。(冼偉倫攝)

有本地女大學生墮入網上求職刷單員騙案，以「優化平台」為工作賺取僅數十元佣金，6日內分25次轉帳共27萬元至騙徒戶口，她直指輕視詐騙情況，「以為離自己好遠，唔關自己事」。警方「防騙視伏器」預警截4億元損失，詳情即看【下一頁】

大學生黃小姐(化名)上月初經通訊軟件WhatsApp，收到陌生人介紹工作的訊息，對方自稱是獵頭公司，可介紹一份「軟件優化程式」的工作，聲稱工作簡單省時，每次只要墊款至少300元本金，完成40次「點擊」便算完成任務，可賺取本金的0.25%作為佣金，而每日可進行3次任務，並透過銀行戶口及轉數快交易。

黃小姐最初12次完成任務，都順利取得佣金，賺得約1,000元，但其後欲取回本金時，卻被對方的客戶服務員以不同藉口推塘，例如本金要加碼才可追回款項，由於心急欲追回愈積愈多的本金，她不虞有詐順應對方要求，騙徒更慫恿黃小姐向家人和朋友借錢，連同自身積蓄，「將來希望進修碩士用」，她一共付出27萬元本金。後來對方提出要交付38,888萬元升級成為「VIP會員」才能加快提款，才驚覺墮入騙局，其後報警求助。

黃小姐指，她起初亦懷疑是騙案，答允工作前曾在網上搜尋公司資料，「我查過確實有呢間公司，有網址及商業登記」，但沒想過騙徒會盜用其他公司的資料行騙，承認對此詐騙案有輕視，「諗住賺幾十蚊幫補食飯搭車，以為金額不大不會是騙案。」

網罪案調查科總督察葉卓譽表示，市民可藉警方的「防騙視伏器」搜尋可疑電話、電郵地址及網址等，避免墮入詐騙陷阱。他提醒市民，除了使用一般的搜尋工具查核資料外，亦可利用域名查核工具檢查有關網址的成立日期，舉例黃小姐的個案，騙徒成立的假公司網址，其域名登記日期僅為犯案前的2天註冊，「試問一間公司點會咁遲去註冊網址。」

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記者：蘇文軒