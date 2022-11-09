【年宵花市】花農：外國船運費翻倍達7.2萬　惟經濟差不敢加價

年宵市場明年1月16日至22日舉行，有花農大呻今年運費仍然昂貴，來自智利的百合花苗船運費用達7.2萬，較疫情前翻倍，但眼見經濟環境欠佳，預計買花市民減少，今年減產2萬棵，更不會加價。

花農李永強表示，今年天氣好，沒有大型颱風正面吹襲本港，年花及盆栽生長茂盛，不過運輸成本仍然高昂，他舉例智利來港的水路運費索價７.2萬，與疫情前的3.6至3.8萬加幅近一倍，即使歐羅兌港幣平，亦難抵銷增幅。他指出，害怕來年農曆年因疫情嚴峻令年花滯銷，又估計「0+3」後，屆時多市民外遊，不會多市民買年花過節，因此今年特意減產2成農作物，亦不會競投維園年宵攤檔。股市大跌等經濟環境不明朗，市民收入大減，李亦決定今年不會加價，年枯維持200元一盆。

香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指，今年運費仍然昂貴，價值1000元的貨品，陸路運費須另加600至700元，以往100一箱貨，現加至180元，對經營成本構成壓力，不過礙於市民承擔能力有限，不會將成本轉嫁消費者。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜