【本地初創】創辦人曾患病臥床用便椅感難受　研流動乾廁提高護理效率改善用家體驗

▲ 百隆人工智能有限公司開發的流動乾廁。（陳永康攝）

人有三急，很難忍得住。但部份行動不便的人士，卻因不想麻煩別人，寧可不飲水，減少如廁次數。百隆人工智能有限公司共同創辦人李隆江及胡百非指，傳統便椅要搬運及清洗，工序多，耗人力，清洗便盤更有機會因接觸排泄物感染不同疾病。他們去年參與由青年發展基金資助的理大創客基金計劃，獲得60萬元資助，研發出一款流動乾廁，只要按下按鈕，廁內的排泄物會自動打包，不止較清洗便椅的便盤方便、快捷及衞生，用家用起來更覺有尊嚴及舒服。

百隆人工智能共同創辦人李隆江一直從事產品研發，約10年前，他因為神經線發炎，全身動彈不得，曾留醫一個月，當時每次如廁，也要勞煩醫護將他送往廁所，他在廁格內用便椅如廁，醫護也要在外等候，待他完事後送他回病房，「個感覺好唔舒服。」

李隆江的親身經歷，加上疫情下留意到醫院及院舍人手不足，觸發他跟另一位共同創辦人胡百非一起研發流動乾廁。胡百非提到，研發時訪問過不下50名長者，發現因便椅需搬運及清洗，使用者一多就少不免要等，也有人覺得便椅人人坐過「好污糟」，更有行動不便人士怕麻煩他人，盡量減少如廁。

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他們在去年7月開始研發，至近日在會展舉行的國際醫療及保健展首次展出流動乾廁樣版，它外型與輪椅類似，設車轆方便移動，按下扶手旁的按鈕，廁內排泄物會自動打包，並自動更換座廁套；而車底則有空間及底盤存放包好的排泄物，並設空氣淨化器，消滅新冠病毒及消臭，也可視乎需要，配上遮簾保障私隱。

理大安排指導他們的導師勞元佳認為，流動乾廁與便椅屬兩類產品，因便椅要以人手清理，衞生上有潛在風險，但流動乾廁是同時兼顧照顧者及用家。他續指，流動乾廁並非旨在「慳人手」，而是希望善用有限的人力資源。

胡百非指出，使用流動乾廁，照護人員的工作量可較使用輪椅少7成。他透露，理工大學賽馬會復康科技診所將會安排長者試用產品，預料明年初會安排20名長者進行首階段試用。不過，他坦言希望產品盡快商品化，如在展覽遇到有意購買的客人，也可按客人需要訂製並出售流動乾廁。

香港國際醫療及保健展2022 日期：11月9至11日 地點：灣仔會議展覽中心3D及3E

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記者：江麗盈