【富貴午餐】貴價石斑魚禁銷內地　台灣推「班班吃石斑」中小學生食石斑

▲ 台灣的石斑魚遭中國禁止進口，台灣推出自救計劃，中小學營養午餐食石斑。

本年6月至今，至台灣的石斑魚遭中國禁止進口，台灣政府推出自救計劃，中小學營養午餐「班班吃石斑」。新竹縣、高雄縣的中小學率先將石斑魚放進營養午餐，很多學生表示好味，就連平日不太愛食魚的同學都大讚魚肉質鮮嫩冇腥味！不知道本港申請恢復全日上課的學校，學生在校午膳時會否有石斑魚食呢？

中小學生午餐食石斑

綜合台灣傳媒報道，石斑魚遭中國禁止進口，台灣政府花6億元台幣（約1.48億港元）規劃中小學營養午餐「班班吃石斑」，學生在學校每個月至少可食一次貴價石斑魚。如率先將石斑魚放進中小學午餐的新竹縣，預計全縣將採購超過4600公斤的石斑魚，當地教育局指出，只要經費容許以及避免造成食物浪費，各校都能適度調整菜單。

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石斑魚石斑類如青斑和老虎斑，都是一種高蛋白、低脂肪，屬於上等食用魚類。石斑魚每100克魚肉含蛋白質17.7克，而脂肪僅1.7克，還含有豐富的鈣、磷、鐵、硒和維生素等營養成分，魚肉還富含膠質。台灣中小學學生午餐可以食石斑魚，簡直是「福音」！

不喜歡吃魚學生也大讚

高雄、新竹縣學校已開始吃石斑，其他學校也會陸續進行。有師生午餐一起品嘗石斑魚，老師指出學校菜式有酸辣麵、肉包和石斑魚，廚師員工與營養師一早用心準備，中午用餐時間一到，石斑魚送到每位學生的餐盤，學生們一直很期待，並希望之後經常食到石斑魚料理。

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很多學生都大讚午餐的石斑魚料理美味，更有學生表示連石斑魚魚皮都好好味，更食客上身表示加一些辣椒更讚。此外，有位平常不喜歡吃魚的學生也大讚，石斑魚肉質鮮嫩沒有腥味，希望可以常常吃。

在「班班吃石斑」計劃中，學生可以食到富營養的食材之外，當局希望計劃結合深化食魚教育、環境教育、海洋教育，甚至兩岸貿易、食物里程等議題。其實，許多孩子之前不曾吃過石斑魚，若政府以食魚教育的角度讓石斑魚進入校園，可讓孩子進一步認識台灣養殖漁業的進步，也連帶幫助石斑魚價格維持穩定、甚至上漲，希望其他台灣產的食材都可以入校午膳的食材。

▲ 石斑魚好味又富營養。（影片截圖︰年代新聞）

小學午膳營養指引

石斑魚富有營養，在《小學午膳營養指引》中屬於「肉、魚、蛋及代替品」一類，小一至小三學生午膳可食用1至2份、小四至小六學生食用1.5至2.5份。其實理想均衡的午膳需為學生提供約每天所需三分之一的營養素。根據衞生署提倡的本地健康飲食金字塔建議，健康午膳提供穀物類如飯麵、蔬菜和肉類佔飯盒容量的比例應是3︰2︰1。家長為小朋友準備午餐時，可參考以下︰

小一至小三學生的午膳建議分量︰穀物類最少4份、蔬菜類最少1份、肉魚蛋及代替品1至2份、水果類最少1份、油脂類最多2份。

小四至小六學生的午膳建議分量︰穀物類最少5份、蔬菜類最少1份、肉魚蛋及代替品1.5至2.5份、水果類最少1份、油脂類最多2份。

更多參考資料

．1份穀物類︰ 1/5碗（40克）白飯、1/3碗（50克）意粉或通粉、半片（20克）去皮方包

．1份蔬菜類︰ 1碗（55克）未經烹調的葉菜如生菜、半碗（85克）煮熟的葉菜、半碗（90克）煮熟的瓜類、半碗（80克）煮熟的菇類

．1份肉魚蛋及代替品︰ 約4片（30克）牛、豬、雞或魚肉；約8隻（30克）小型蝦、1隻大雞蛋、1/4磚（88克） 硬豆腐、6至8湯匙（100克）豆類

．1份水果類︰1個中型橙、1個中型蘋果、半條大型香蕉、1湯匙（20克）無添加糖分的果乾如提子乾

．1份油脂類︰1茶匙（4.5 克）植物油、1 湯匙（15 克）沙律醬

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責任編輯︰王明芳