【二十大精神】立法會討論「學習二十大精神」　今日共有60名議員發言

▲ 立法會今日討論「學習二十大精神，推動香港發展」。（馮漢柱攝）

立法會今日討論「學習二十大精神，推動香港發展」，多名立法會議員踴躍發言。提出此項議員議案的選委界林順潮形容，香港正處於開啟新局面、實現新發展的關鍵期，強調必須完善特區管治頂層設計，從制度上保障特區繁榮穩定。

林順潮又提到，香港過去出現「愈扶愈貧」的現象，質疑特區政府扶貧政策不夠精準、不夠到位。他指出， 二十大報告重申支持香港發展經濟、改善民生，破解經濟社會在發展中出現的深層次矛盾，樂見施政報告提出香港「精准扶貧」的策略，聚焦幫助居住在劏房的初中學生，以及研究和識別其他「精準扶貧」的目標群組。

建制派「班長」、商界（第二）廖長江指出，對比5年前的十九大報告，今次的二十大報告針對「一國兩制」方針，加入了「全面準確、堅定不移貫徹」字眼，形容是對過去香港亂局的直接回應，強調香港未來必須完善「一國兩制」體系建設，包括落實維護國家安全的法律制度和執行機制。

新思維主席、社會福利界狄志遠表示，國家主席習近平再次強調，「一國兩制」是最佳制度，必須長期堅持。他認為，中央全面管治權與港人治港高度自治，不至於產生矛盾，需要建基於中港兩地的關係及信任，認為中央要信任香港人，而港人亦要對國家放下舊有觀念。他又指，雙普選是香港政制發展的最終目標，特區政府責無旁貸。

自由黨金融服務界議員李鎮強指，香港應充份利用「一國兩制」獨有優勢，深度參與大灣區融合發展，港府必須更積極與中央政府、大灣區各個城市商討分工安排，結合各地優點和整合資源，將大灣區的「餅」做大、做好，提升香港對外整體優勢和競爭力，發揮香港作為超級聯繫人的角色。

科技創新界邱達根表示，科教興國、人才強國、創新驅動發展，是國家需要長期堅持的3個重大戰略，形容打好「人才戰」是致勝關鍵。他又指，要令到更多人認識和知道，香港的科技發展取得不少佳績，提升尤其是青年對科技的興趣，吸引更多學生修讀科技相關學科，亦可吸引海內外科技專才來港發展。

選委界譚岳衡則指，融入國家發展大局，不只是香港與內地基礎設施的「硬聯通」、貿易上增加往來等，亦包括文化、民心、情感等全方位的相融相通。他認為，年輕一代認識簡體字，可更好促進香港和內地的順暢溝通和交流，建議港府支持學校在確保繁體字教學不受影響的基礎上，在適當的時候教授學生認識簡體字，加強香港居民掌握簡體字的語言能力。

政制及內地事務局局長曾國衞開場發言表示，必須要認真學習貫徹二十大精神，必須要將「一國兩制」這一好制度長期堅持下去，不斷開拓工作新局面，為實現國家第2個百年奮鬥目標和中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

▲ 曾國衞開場發言表示，必須要認真學習貫徹二十大精神。（馮漢柱攝）

曾國衞又引述港澳辦主任夏寶龍指，發展是港澳的立身之本，是港澳保持穩定和諧的重要前提。他指出，港澳長期積累的經濟結構失衡、發展動力不足、住房困難，貧富懸殊等經濟民生深層次矛盾和問題凸顯，這些都需要靠發展來解決。

他續指，在面對世界百年未有之大變局，港澳面臨的挑戰日益增加，發展的任務更加艱巨緊迫，形容港澳要實現甚麼樣的發展，怎麼樣實現全面發展，是必須回答的重大課題，強調更須以謙虛謹慎、務實有爲的態度去認真思考研究。

會議討論了約5小時後，立法會主席梁君彥下午約6時許宣布休會，明日早上9時續會，屆時會繼續討論該議案。今日合共有60位議員發言。

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責任編輯：胡偉明