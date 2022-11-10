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【新品速報】美國鞋履品牌首次登陸海港城　女性必備六大經典鞋款

休閒消費 12:50 2022/11/10

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美國鞋履品牌Sam Edelman香港首間專門店登陸海港城。（圖片由品牌提供）

由美國著名鞋履設計師Sam Edelman及妻子、靈感繆斯兼品牌時尚總監Libby Edelman於2004年在紐約共同創立傳奇鞋履品牌Sam Edelman。全球設立超過3000多間分店，今個秋季，Sam Edelman正式於尖沙咀海港城開設首間專門店，更邀請到國際名模兼金像獎最佳新演員王丹妮（Louise）擔任新店的開幕嘉賓。

Sam Edelman以其時尚、創新及超高品質的鞋款而聞名，除了國際超級名模Naomi Campbell成為FW2022品牌代言人外，國際超級名模Gigi Hadid、社交名媛Kim Kardashian、美國創作歌手Taylor Swift等等都時常穿著品牌各式鞋款。

    點擊圖片放大
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Sam Edelman香港首間專門店設計採用了再生木材、古銅金屬細節及通透的落地玻璃櫥窗，營造出美式奢華的氛圍，品牌以標誌性的綠色點綴，為整體設計注入生氣。新店展示了Sam Edelman六大人氣鞋履系列：經典高跟鞋款HAZEL、高貴高跟鞋款ANTONIA、時尚平底樂福鞋LORAINE、入秋短靴LAGUNA 及THELMA、型格厚底樂福鞋TESSIE及方形閃扣平底鞋款JANINA。

Sam Edelman海港城專門店

店舖地址: 尖沙咀廣東道海港城海運大廈3樓OT310A號舖

營業時間: 上午11:00 – 晚上9:00

店舖電話： (852) 2435 0156

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責任編緝：蕭雅文

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