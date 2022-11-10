【新品速報】美國鞋履品牌首次登陸海港城 女性必備六大經典鞋款
由美國著名鞋履設計師Sam Edelman及妻子、靈感繆斯兼品牌時尚總監Libby Edelman於2004年在紐約共同創立傳奇鞋履品牌Sam Edelman。全球設立超過3000多間分店，今個秋季，Sam Edelman正式於尖沙咀海港城開設首間專門店，更邀請到國際名模兼金像獎最佳新演員王丹妮（Louise）擔任新店的開幕嘉賓。
Sam Edelman以其時尚、創新及超高品質的鞋款而聞名，除了國際超級名模Naomi Campbell成為FW2022品牌代言人外，國際超級名模Gigi Hadid、社交名媛Kim Kardashian、美國創作歌手Taylor Swift等等都時常穿著品牌各式鞋款。
Sam Edelman香港首間專門店設計採用了再生木材、古銅金屬細節及通透的落地玻璃櫥窗，營造出美式奢華的氛圍，品牌以標誌性的綠色點綴，為整體設計注入生氣。新店展示了Sam Edelman六大人氣鞋履系列：經典高跟鞋款HAZEL、高貴高跟鞋款ANTONIA、時尚平底樂福鞋LORAINE、入秋短靴LAGUNA 及THELMA、型格厚底樂福鞋TESSIE及方形閃扣平底鞋款JANINA。
Sam Edelman海港城專門店
店舖地址: 尖沙咀廣東道海港城海運大廈3樓OT310A號舖
營業時間: 上午11:00 – 晚上9:00
店舖電話： (852) 2435 0156
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R
責任編緝：蕭雅文