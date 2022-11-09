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【航空發展】機管局與珠海市政府簽訂合作備忘錄　建立「經珠港飛」加強直通客運

社會 20:13 2022/11/09

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（機管局圖片）

香港機場管理局與珠海市政府今天簽署《珠海市人民政府與香港機場管理局合作諒解備忘錄》，加強兩者合作。

在合作備忘錄的框架下，主要合作項目包括建立「經珠港飛」直通客運服務、發展港珠國際貨運業務、建造港珠高端航空產業園、及積極商議入股珠海機場等。

所謂「經珠港飛」，即為旅客提供無縫服務，内地旅客透過港珠澳大橋，可更方便使用香港機場來往世界各地，旅客亦可經珠海機場往來內地城市。

雙方亦將合作打造港珠高端航空產業園，在飛機維修保養及改造及裝配中心、飛機零部件代工生產及配送中心、飛機工程培訓及專業研究中心等方面合作。

機管局主席蘇澤光表示，兩地機場加強合作，將發揮港珠各自優勢，互利共贏。雙方將攜手建造港珠高端航空產業園，引進國際合作夥伴，構建全新的重要粤港合作平台，一起推動港珠航空業發展，同時亦帶動物流和貨運服務的需求，為全國以至世界各地提供物流配送服務。

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責任編輯：陳梓蔚

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蘇澤光 機場管理局 航空 工程 運輸 建造 港珠澳大橋

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